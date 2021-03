Koniec imprezowania kasynach. Rząd zakazał jedzenia i picia

Na rząd spadła fala krytyki po tym, jak pozostawił zamrożoną gastronomię, ale w rozporządzeniu z 11 lutego 2021 roku zezwolił na działalność kasyn w reżimie sanitarnym. Szybko okazało się, że w kasynach można pić i jeść, więc spragnieni rozrywki Polacy zaczęli do nich uczęszczać na spotkania raczej towarzyskie niż takie, żeby grać w ruletkę albo black jacka.

Koniec imprez w kasynach

Rząd postanowił jednak zmienić to i „przykręcić śrubę kasynom”. To znaczy w ostatnim rozporządzeniu z 22 lutego 2021 roku pozostawił kasyna otwartymi w reżimie sanitarnym, ale zakazał już spożywania napojów i posiłków. Oznacza to koniec imprez w kasynach, przynajmniej tych z alkoholem i zakąskami, do odwołania.

Kasyna otwarte, ale bez jedzenie i picia

Przytaczamy stosowny fragment rozporządzenia z dnia 22 lutego 2021 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

„Do dnia 28 lutego 2021 r. w kasynach oraz obiektach działalności związanej z eksploatacją automatów do gier hazardowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 92.00.Z) może znajdować się nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni dostępnej dla klientów, przy zachowaniu odległości co najmniej 1,5 m, z wyłączeniem obsługi. Przed wejściem do kasyna lub obiektu działalności związanej z eksploatacją automatów do gier hazardowych zamieszcza się informację o limicie osób oraz podejmuje środki zapewniające jego przestrzeganie. Prowadzenie działalności, o której mowa w zdaniu pierwszym, jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia, aby klienci nie spożywali napojów lub posiłków” – czytamy w rozporządzeniu z 22 lutego 2021 roku.

Sprawę na Twitterze skomentował Bartosz Arłukowicz.

