PO przedstawiła „receptę na kryzys”. Przywrócenie handlu w niedzielę i obniżony podatek VAT

– „Recepta na kryzys” to kompleksowy program, w jaki sposób pomóc polskiej gospodarce, ale przede wszystkim polskim przedsiębiorcom, pracownikom i samorządom – powiedział Borys Budka na początku konferencji. – Plan, który przedstawimy, opiera się na szacunku, zaufaniu i wsparciu. Szacunku dla każdego, zaufaniu jako filarze nowoczesnego państwa oraz wsparciu na podstawie realnego spadku obrotów, a nie biurokratycznych przepisach – dodawał.

twitter

Obniżenie podatku VAT i zniesienie podatku Belki

Lider największej partii opozycyjnej przedstawił również pomysły jego ugrupowania na uzdrowienie gospodarki. Jednym z nich jest czasowe obniżenie podatku VAT do 5 proc. dla tych branż, które zostały wyłączone z działalności gospodarczej na czas jednego roku od momentu, kiedy gospodarka dojdzie do normalności. PO chce także, by kwota wolna od podatku wynosiła 10 tys. zł.

Izabela Leszczyna mówiła z kolei o potrzebie przywrócenia handlu w niedziele. – Jednocześnie pracownik musi mieć prawo do dwóch wolnych niedziel w miesiącu, a za pracę otrzymywać godziwe wynagrodzenie – zaznaczyła posłanka. Jak dodała, jej ugrupowanie chce również zniesienia tzw. podatku Belki. – Zlikwidujemy także niepotrzebny podatek od energii, tzw. „opłatę mocową” – wtórował jej Sławomir Nitras.

twitter

Na tym nie koniec. „Recepta na kryzys” zakłada także zniesienie podwójnego opodatkowania spółek komandytowych oraz dochodów z zagranicy. – Przygotowaliśmy ustawę naprawczą. Wszyscy, którym rząd administracyjnie zablokował możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, dostaną odszkodowanie. Ta ustawa jest gotowa – zapewniał Nitras.