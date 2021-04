Warszawska strefa płatnego parkowania większa o Żoliborz i Ochotę

Zmiany, które stanowią kolejny etap nowej polityki parkingowej zapowiedzianej w 2019 r. przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, wejdą w życie 6 września.

– Wzorem innych europejskich miast chcemy zmieniać nawyki transportowe mieszkańców poprzez rozszerzanie strefy płatnego parkowania. Porządek w tym zakresie robimy już od kilu lat, jednak kulminacja prac nastąpiła w ciągu ostatniego roku, a to dzięki dobrej współpracy ze stołecznymi radnymi. Tak jak zapowiadał prezydent Rafał Trzaskowski, w ostatnim czasie udało się też uszczelnić system dzięki wprowadzeniu pojazdów e-kontroli. To ogromny projekt, który w znaczącej części sfinansowany został ze środków unijnych – mówi Michał Olszewski, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

Chodzi o więcej miejsc parkingowych

„Celem polityki parkingowej miasta jest przede wszystkim ułatwienie znalezienia wolnego miejsca postojowego tym, którzy go rzeczywiście potrzebują. Opłaty za parkowanie pobiera się po to, aby chętnych do zaparkowania było mniej niż miejsc postojowych. Strefa spełnia swoją rolę, jeśli ok. 10 proc. miejsc jest wolnych – aby każdy, kto musi zaparkować, mógł znaleźć wolne miejsce. Jeżeli te proporcje są zaburzone, wzrasta natężenie ruchu związane z poszukiwaniem wolnego miejsca. Narzędzie, jakim jest strefa, pozwala też na ochronę miejsc parkingowych dla mieszkańców dzielnic, w których funkcjonuje strefa, a którzy korzystają z abonamentów mieszkańca” – czytamy w oświadczeniu Zarządu Dróg Miejskich.

Warszawska strefa płatnego parkowania, już i tak największa w Polsce, w ubiegłym roku została powiększona o 7,8 tys. miejsc postojowych na Woli i Pradze-Północ. Od 6 września do strefy dołączą kolejne dzielnice: Żoliborz i Ochota. W sumie to ponad 14,2 tys. miejsc postojowych – tym samym strefa będzie liczyć już ok 52 tys. miejsc.

Abonament dla płacących PIT w Warszawie

Zmiany dotyczyć będą również abonamentów parkingowych przysługujących osobom mieszkającym na terenie strefy płatnego parkowania. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, możliwość uzyskania abonamentu uprawniającego do bezpłatnego postoju ma przysługiwać tylko osobom rozliczającym podatek PIT w Warszawie.

ZDM poszerzy też ofertę abonamentów mieszkańca. Aktualnie posiadacze abonamentu mogą parkować bezpłatnie na niewielkim obszarze w pobliżu miejsca zamieszkania. Przywilej ten, kosztujący zaledwie 30 zł rocznie, obejmuje kilka (maksymalnie 8) parkomatów oddalonych nie więcej niż 150 m od domu.

Większe strefy parkowania

Przyjęte uchwałą zmiany umożliwią, oprócz takiego abonamentu, skorzystanie również z drugiej opcji abonamentu obszarowego. Będzie on uprawniał do bezpłatnego postoju na dużo większym obszarze, obejmującym całe osiedle lub znaczną część dzielnicy (np. cały Rakowiec czy Powiśle). Takie obszary obejmować będą nawet kilkadziesiąt ulic i od kilkuset do 1,5 tysiąca miejsc postojowych. Koszt nowego abonamentu obszarowego wyniesie 600 zł rocznie. Mieszkańcy będą mogli również pozostać przy abonamencie rejonowym, który będzie nadal wydawany na dotychczasowych zasadach.

