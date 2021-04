Koszt lockdownu przekroczył dwukrotność 500 Plus

O kosztach lockdownu poinformował Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Kwota ta cały czas rośnie. Rzecznik mówił, że każdy dzień zamknięcia gospodarki generuje nowe koszty. Niedawno zaapelował do szefa rządu o wskazanie ostatecznej daty końca lockdownu i zniesienia wszystkich obostrzeń.

„Trzeba odmrozić gospodarkę”

Rzecznik wypowiedział się w RMF FM: – Jeżeli koniec czerwca ma być momentem odmrażania gospodarki, to Polacy muszą przygotować swoje portfele na to, że zapłacą za ten okres, ponieważ trzy miesiące zwłoki to jest 90 mld złotych. Dzisiaj rząd mówi, że wydał na rekompensaty dla firm 230 mld złotych. To koszt dla czteroosobowej polskiej rodziny w wysokości 20 tys. złotych. Czy dzisiaj macie Państwo 20 tys. zł, by wyjąć je i wpłacić do budżetu?

– 230 mld zł to dwa razy tyle, ile nas przez 5 lat kosztował program 500+. Albo 2 razy tyle, ile dostaniemy z Unii Europejskiej na odbudowę gospodarki po kryzysie. To są kolosalne pieniądze – powiedział Adam Abramowicz.

Procedury sanitarne są wystarczające?

Jednocześnie Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zaapelował o zakończenie zamknięcia niektórych branż gospodarki do końca czerwca, w związku z ogromnymi kosztami. Powiedział, że gospodarka powinna zostać otwarta zgodnie z protokołami opracowanymi przez Główny Inspektorat Sanitarny.

