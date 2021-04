Ile zarabiają programiści w Polsce?

Co piąty programista zarabia powyżej 10 tys. zł miesięcznie na rękę, choć nierzadko zdarzają się także kwoty przekraczające 17 tys. zł wynagrodzenia, pomimo lub właśnie dzięki pandemii.

Nie ma chyba takiej dziedziny pracy freelancerksiej, która bardziej kojarzy się z prestiżem i wysokimi zarobkami niż programowanie i szeroko pojęte IT. O tym, że grupa ta budzi duże zainteresowanie również wśród osób spoza branży świadczy chociażby liczba stereotypów, jakie krążą o programistach w sieci czy też liczba zapytań w wyszukiwarkach internetowych na temat ich zarobków. Useme.com przebadało tę grupę freelancerów.

Kim są programiści-freelancerzy?

IT to dziedzina zdominowana przez mężczyzn na całym świecie. Ta reguła dotyczy także Polski oraz tej część grupy zawodowej, która specjalizuje się w realizacji zleceń freelancerskich. Z badań wynika, że stanowią oni aż 94,3 proc. ankietowanych w stosunku do 5,7 proc. kobiet. Wśród programistów-freelancerów najliczniejszą grupa (50,6 proc. badanych) to osoby młode, tj. w przedziale wiekowym 25-34 lat. Na drugim miejscu (28,1 proc.) są nieco starsi wolni strzelcy, tj. w przedziale 35-44 oraz 18-24 lata reprezentowani przez co czwartego (24,1 proc.) respondenta. Najmniej liczne wśród programistów są grupy wiekowe to 45-54 lata (2,3 proc.) oraz 55-64 lata (1,1 proc.).

Ile zarabia polski programista-freelancer?

Ten aspekt pracy polskich programistów budzi chyba największe zainteresowanie, a przez to i emocji. IT to tradycyjnie ta grupa zawodowa, w której zarobki są najwyższe na rynku. Oczywiście wynagrodzenie uzależnione jest od kilku czynników, doświadczenia, w tym liczby zrealizowanych projektów i stopnia ich skomplikowania czy zakresu prac, specjalizacji, siły marki osobistej lub inaczej mówiąc oceny wolnego strzelcy na platformach freelancerskich czy też liczby i jakości referencji. Pod uwagę należy wziąć także fakt, czy wolny strzelec utrzymuje się tylko z freelancingu, czy jedynie dorabia. Z badań wynika, że dla blisko połowy (49,5 proc.) respondentów, freelancing jest jedyną formą zarobkowania, a dla pozostałych 50,5 proc. stanowi formę dorobienia do etatu lub innej formy głównego zajęcia.

W grupie badanych, co trzeci (32,1 proc.) ankietowany programista zadeklarował, że miesięcznie uzyskuje z freelancingu dochody do 3 tys. zł. Zazwyczaj takie zarobki, otrzymują młodsi specjaliści lub junior programiści, którzy pracują dorywczo w trakcie nauki na studiach lub freelancerzy, którzy dorabiają zleceniami do głównego zawodowego zajęcia.

Z kolei, wynagrodzenie w kwocie 3 tys. zł otrzymuje 17,2 proc. polskich specjalistów IT będących freelancerami. Blisko co czwarty wolny strzelec zarabia powyżej 5 tys. zł miesięcznie, z czego 20,7 proc. respondentów osiąga dochody w przedziale 5-10 tys. zł, a 17,2 proc. zarabia powyżej 10 tys. zł miesięcznie na rękę.

W tej grupie, coraz częściej zdarzają się także zarobki przekraczające 15 tys. zł, a nierzadko także 17 tys. zł. To znacząca różnica w porównaniu z pozostałymi grupami wolnych strzelców w naszym kraju, których uposażenie powyżej 10 tys. zł nie jest standardem.

Kobiety-freelancerki, będące specjalistkami IT zarabiają niestety mniej niż ich koledzy po fachu. Panie uzyskujące miesięcznie ponad 10 tysięcy złotych to jedynie 1 proc. badanych freelancerów a mężczyźni to 5 proc. W przedziale 5-10 tys. złotych kobiety to zaledwie 7 proc., podczas gdy panowie reprezentują 11 proc. respondentów.

Ile projektów realizuje programista-wolny strzelec?

Blisko co trzeci badany (29,9 proc.) zadeklarował, że w miesiącu wykonuje od 1 do 3 zleceń, tym samym ustępując miejsca tłumaczom i grafikom. Programiści utrzymują się także blisko średniej jeśli chodzi o większą miesięczną liczbę zleceń: 14,9 proc. wykonuje ich od 3 do 5 w miesiącu, a kolejne 6,9 proc. realizuje od 5 do 10 zleconych prac. 10 zleceń na miesiąc wykonuje zaledwie 5,7 proc. badanych specjalistów IT.

Czytaj też:

Jak ułatwić sobie prowadzenie sklepu internetowego?