300 Plus. Rząd pomoże składać wnioski

Zmiany w programie „Dobry Start”, na który większość Polaków mówi 300 Plus, zakładają, że wnioski o finansowanie będzie można składać jedynie drogą elektroniczną. Jak czytamy na stronach Gazeta.pl Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zapowiedziało pomoc w tej procedurze.

Będzie rządowa pomoc

Resort rodziny i polityki społecznej zamierza uruchomić sieć specjalnych punktów, w których wnioski online będą mogli składać ci wszyscy, którzy mają z tym problemy.

Nowelizacja zmieniająca zasady ubiegania się o „Dobry Start” została uchwalona przez Sejm w połowie kwietnia. Izba niższa zdecydowała, że analogiczne składanie wniosków dłużej nie będzie miało miejsca, a cały proces zostanie poddany pełnej cyfryzacji.

300 Plus: online jest bezpieczniej

Dzięki temu 300 Plus ma być, według Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, efektywniejsze, tańsze i bezpieczniejsze.

Przypomnijmy, program „Dobry Start” jest jednorazowym świadczeniem dla uczniów rozpoczynających rok szkolny. Świadczenie to 300 zł, przysługuje raz do roku, dostaje je każde dziecko uczące się, do ukończenia 20. roku życia. Nie ma kryterium dochodowego, a wnioski składa się za pośrednictwem portalu Empatia, PUE ZUS lub bankowości elektronicznej.

