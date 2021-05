Polska Press ma nowego prezesa. Po błyskawicznej rekrutacji został nim Tomasz Przybek

Polska Press, w której od kilkunastu tygodni przeprowadzane są zmiany kadrowe zarówno na najwyższym szczeblu, jak i wśród dziennikarzy lokalnych, ma nowego prezesa. Na stanowisko to został powołany Tomasz Przybek. Wcześniej pracował m.in. w Polskiej Agencji Prasowej, Fratrii i PW „Rzeczpospolita”, a ostatnio w spółkach państwowych spoza mediów – informuje serwis „Wirtualne Media”.

– Przez wiele lat brałem udział w projektach budowy, fuzji i restrukturyzacji spółek ze szczególnym uwzględnieniem tych z branży medialnej. Teraz po 15 latach niejako wracam do Polska Press, z czego bardzo się cieszę. W tym przypadku zdecydowanie będę stawiał na wzmocnienie firmy szczególnie w regionach. Jakość pracy, procesów, organizacji to moje priorytety – zapowiedział Tomasz Przybek.

W komunikacie Polska Press podkreśliła, że Przybek to „ceniony menadżer, mający wieloletnie doświadczenie w realizowaniu procesów fuzji i przejęć, również w branży wydawniczej oraz zarządzaniu dużymi grupami medialnymi w Polsce”, natomiast Polska Press „obecnie jest w fazie integracji w ramach Grupy Orlen, co zagwarantuje dalszy stabilny rozwój spółki wydawniczej i przyniesie wymierne korzyści dla jej pracowników”.

Kontrowersje wokół konkursu

Konkurs na prezesa Polska Press rozpoczął się 13 maja, a jego termin końcowy wyznaczono na niedzielę 16 maja. Jak zwrócił uwagę branżowy magazyn „Press”, na jeden z wymaganych dokumentów – zaświadczenie o niekaralności – trzeba czekać do 7 dni. Nikomu więc nie powinno udać się na czas przedłożyć zgłoszenia ze wszystkimi załącznikami.

Kim jest Tomasz Przybek?

Do tej pory Tomasz Przybek kierował spółką Armatura Kraków. Od października 2019 r. do września 2020 r. zasiadał w radzie nadzorczej RUCH-u (obecnie w rękach Orlenu). Wcześniej przez lata związany z branżą medialną na poziomie menedżerskim. Od stycznia do października 2018 r. był członkiem zarządu Polskiej Agencji Prasowej i odpowiadał za finalizację fuzji Agencji z Przedsiębiorstwem Wydawniczym "Rzeczpospolita".

Od czerwca 2012 do lipca 2016 r. pełnił funkcję prezesa zarządu spółki Fratria. Odpowiedzialny był m.in. za wprowadzenie na rynek tygodnika "Sieci", miesięcznika "wSieci Historii" i portali wpolityce.pl i wgospodarce.pl.

