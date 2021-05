TSUE: Polska ma natychmiast zaprzestać wydobycia węgla w kopalni Turów

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przychylił się do decyzji Komisji Europejskiej w sprawie skargi Czech przeciwko Polsce. Chodzi o przedłużenie koncesji na wydobycie węgla brunatnego z kopalni w Turowie. KE orzekła 17 grudnia 2020 roku, że decyzja o kontynuacji pracy kopalni narusza dyrektywę w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko.

Skarga Czech

Czechy na podstawie decyzji KE wniosły 26 lutego 2021 skargę o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Jednocześnie państwo zwróciło się do TSUE o nakazanie niezwłocznego zaprzestania wydobycia węgla w Turowie.

„Na podstawie polskiej ustawy z 2008 r. termin obowiązywania koncesji na wydobywanie węgla brunatnego może zostać jednokrotnie wydłużony do sześciu lat bez przeprowadzania jakiejkolwiek oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli wydłużenie to jest uzasadnione racjonalną gospodarką złożem oraz nie wiąże się to z rozszerzeniem zakresu koncesji” – czytamy w decyzji opublikowanej przez TSUE.

Dzisiejsze decyzja, którą ogłosiła wiceprezes TSUE Rosario Silva de Lapuerta, ma moc do czasu ogłoszenia ostatecznego wyroku w tej sprawie.

Koncesja przedłużona do 2044 roku

Polskie organy regionalne przedłużyły koncesje na wydobycie w kopalni Turów do 2044 roku. Odbyło się to bez wykonania oceny wpływu na środowisko.

„W dniu 21 stycznia 2020 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów do 2044 r”. – czytamy w komunikacie TSUE.

Czytaj też:

Polska apeluje do TSUE. Chodzi o wniosek Czech w sprawie kopalni Turów