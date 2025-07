Apteki odzyskają głos. Co wyrok TSUE oznacza dla pacjentów?

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał ważny wyrok, który zmienia dotychczasowe zasady dotyczące promocji aptek. 19 czerwca 2025 roku TSUE orzekł, że bezwzględny zakaz reklamy aptek, punktów aptecznych i ich działalności jest niezgodny z prawem Unii Europejskiej.

Co wyrok TSUE oznacza dla pacjentów?

Dla pacjentów oznacza to przede wszystkim większy dostęp do informacji. Dotychczas apteki nie mogły w żaden sposób promować swoich usług, nawet tych najbardziej potrzebnych. W praktyce pacjent często postrzegał aptekę wyłącznie jako miejsce realizacji recept lub punkt szczepień przeciw COVID-19.

Po wyroku TSUE sytuacja się zmienia. Apteki mogą teraz informować o tym, jakie usługi świadczą. A jest ich naprawdę wiele. Farmaceuci oferują nie tylko doradztwo lekowe, ale również mogą oceniać skuteczność farmakoterapii, opracowywać indywidualne plany opieki farmaceutycznej, wykonywać podstawowe badania diagnostyczne, szczepić czy też wystawiać recepty w ramach kontynuacji leczenia. Dotąd wielu pacjentów nie wiedziało o tych możliwościach, chyba że zapytało o nie bezpośrednio w aptece.

Zaleje nas fala nachalnych komunikatów?

Warto zadać sobie pytanie, czy otwarcie drzwi do reklamy aptek nie spowoduje fali nachalnych komunikatów, mogących wprowadzać pacjentów w błąd. Odpowiedź brzmi: nie. Reklama usług farmaceutycznych będzie nadal podlegać ograniczeniom. Po pierwsze dlatego, że zawód farmaceuty to zawód zaufania publicznego. Oznacza to, że wszystkie działania promocyjne muszą być zgodne z zasadami etyki zawodowej. Po drugie, reklama aptek musi spełniać ogólne wymagania prawa reklamowego, które chroni konsumentów przed nieuczciwymi praktykami.

Podsumowując, wyrok TSUE z czerwca 2025 roku to korzystna zmiana z punktu widzenia pacjentów. Dzięki niemu łatwiej będzie zdobyć rzetelną wiedzę na temat dostępnych usług farmaceutycznych. To krok w stronę lepszej, bardziej świadomej opieki zdrowotnej, w której pacjent ma pełniejszy dostęp do informacji i większą swobodę wyboru.

Autorka: dr Anna Banaszewska, radca prawny, Kancelaria Radcy Prawnego dr Anna Banaszewska

