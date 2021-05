Morawiecki spotka się z premierem Czech. „Decyzja TSUE jest bardzo niebezpieczna”

W piątek 21 maja Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przekazał, że Polska musi natychmiast zaprzestać wydobywać węgiel brunatny z kopalni odkrywkowej w Turowie. Mateusz Morawiecki po raz kolejny odniósł się do tej decyzji tuż przed wylotem do Brukseli.

Tutaj przede wszystkim trzeba powiedzieć, że decyzja TSUE jest bardzo niebezpieczna, zarówno z punktu widzenia potencjalnych zagrożeń ekologicznych (…), jak również dla bezpieczeństwa energetycznego Polski i zapewnienia pracy 5 tys. pracujących tam osób – powiedział premier.

– Z całą pewnością przystąpimy nie tylko do negocjacji ze stroną czeską, ale do przedstawienia nowych argumentów TSUE – powiedział Mateusz Morawiecki. Jako jedno z działań premier wskazał budowę tzw. ekranu, który ma „zabezpieczyć w wodę naszych czeskich sąsiadów”. Mateusz Morawiecki przekazał, że ekran ten będzie gotowy do września 2021 roku.

Morawiecki zapowiada spotkanie z premierem Czech

Mateusz Morawiecki zaznaczył, że odbędzie rozmowę z premierem Czech i dodał, że spór na linii Polska-Czechy podgrzewany jest przez to, że już w październiku w Republice Czeskiej zostaną przeprowadzone wybory parlamentarne. Szef polskiego rządu zaznaczył, że nasz kraj jest otwarty na negocjacje, ale nasze stanowisko dotyczące utrzymania kopalni i elektrowni pozostaje niezmienne.

