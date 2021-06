To mogą być najgorsze dane od dekady. GUS poda dziś dane dot. inflacji

Inflacja za maj może sięgnąć 5 proc. – alarmują ekonomiści. Już dziś o 10.00 Główny Urząd Statystyczny poda wstępny odczyt tego wskaźnika. Jeśli przewidywania się sprawdzą, to będzie to najwyższy wynik od 2011 roku.

Kwietniowy odczyt przeciętnego wzrostu cen w gospodarce wyniósł 4,3 proc. Część ekonomistów, w tym były premier Marek Belka, zapowiadała, że polska gospodarka jest na granicy, gdy inflacja może wymknąć się spod kontroli. Prognozy dotyczące dzisiejsze odczytu wahają się od 4,8 do 5 proc.

Co ze stopami procentowymi?

Narodowy Bank Polski prędzej czy później będzie musiał zareagować. Obecnie z podobnym problemem zmaga się większość banków centralnych na świecie.

Wbrew temu, co powtarza Adam Glapiński, szef NBP, rosnąca inflacja nie jest wynikiem wyłącznie czynników zewnętrznych, które są niezależne od polityki pieniężnej banku centralnego. Jeszcze w kwietniu prezes zapowiadał, że RPP spodziewa się wzrostu inflacji do 3,5 proc., ale będzie to przejściowe. Jeśli jednak inflacja będzie rosła, Rada będzie musiała zweryfikować swoje stanowisko, że nie zmieni poziomu stóp procentowych do końca kadencji.

