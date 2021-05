„To jeszcze nie ten moment”. Konferencja Glapińskiego przyniosła wieści m.in. o stopach procentowych

Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego, przekazał w piątek 7 maja, że inflacja może się utrzymać w kolejnych miesiącach powyżej górnej granicy odchyleń od celu (tj. 3,5% r/r – w kwietniu wyniosła, wg wstępnych danych, 4,3% r/r).

– Chociaż wpływ tych czynników na roczny wskaźnik inflacji utrzyma się przez najbliższe miesiące – to nie ulga wątpliwości – to nie będzie on przecież trwały. No i baza też będzie miała słabnący efekt. Oznacza to, że w przyszłym roku, jeżeli nie dojdzie do kolejnych podwyżek cen np. elektryczności i wywozu śmieci, a ropa naftowa nie będzie nadal drożeć, ze względu na jakieś nowe czynniki geopolityczne czy inne, to czynniki te przestaną podbijać inflację – powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej.

– Naprawdę nie jesteśmy jeszcze w tym punkcie, że pandemia się skończyła. Liczymy, że pandemia się skończy, np. w sierpniu całkiem w UE czy w ogóle w Europie i nasza gospodarka wróci na tory szybkiego rozwoju. Ale to nie jest jeszcze ten moment. (…) Ale równie dobrze może być czwarta fala pandemii – dodał.

Glapiński: Nie przewidujemy żadnych interwencji walutowych w najbliższym czasie

Prezes NBP mówił również o tym, że bank centralny nie zamierza interweniować na rynku walutowym. – Nie przewidujemy w najbliższym czasie żadnych interwencji, a naszym celem nie jest ani słabszy złoty, ani silniejszy złoty. W ogóle naszym celem nie jest kurs walutowy. My tego nie mamy w swoich narzędziach i nie planujemy tego – powiedział.

W komunikacie po środowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej (RPP) napisano, że „w celu wzmocnienia oddziaływania poluzowania polityki pieniężnej na gospodarkę NBP może także stosować interwencje na rynku walutowym”.

W marcu Glapiński oceniał, że dotychczasowe interwencje walutowe NBP były skuteczne. Na początku stycznia szef banku centralnego informował, że zarząd NBP od połowy grudnia 2020 r. dokonuje zakupu walut obcych na rynku walutowym w celu wzmocnienia oddziaływania poluzowania polityki pieniężnej NBP na gospodarkę.

Stopy procentowe według RPP. Glapiński: Stabilizacja do końca kadencji

RPP podtrzymuje swoją dotychczasową politykę i nie zmienia stóp procentowych po tym, jak w 2020 roku obniżyła je trzykrotnie: łącznie o 1,4 pkt proc. w przypadku głównej stopy referencyjnej. Jak zapewniał prezes NBP, „w tej chwili oczywiście nie dyskutujemy o obniżkach” stóp procentowych.

– Mogę powiedzieć, że stabilizacja stóp procentowych do końca kadencji tej Rady jest najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, ale pewnym scenariuszem jest też to, że jeśli zajdzie taka potrzeba, to natychmiast polityka pieniężna NBP się zmieni. Prawdopodobieństwo tego uważam za niesłychanie małe, ale na pewno nie stracimy nawet miesiąca, gdyby była taka potrzeba – mówił Glapiński.

