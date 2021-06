NA ŻYWO: Polski Ład z harmonogramem. Mateusz Morawiecki kreśli plany

Polski Ład został zaprezentowany przez Zjednoczoną Prawicę kilka tygodni temu i składa się na niego ponad 100 ustaw. W środę 2 czerwca premier Mateusz Morawiecki nakreślił harmonogram i plan rządzących na to, w jakiej kolejności zaczną realizować zapowiadane przez siebie rozwiązania. Rzecznik rządu Piotr Müller jeszcze przed konferencją zapowiadał, że rząd chce przedstawić projekty i skierować je do Sejmu w ciągu najbliższych stu dni.

NA ŻYWO: Konferencja premiera ws. Polskiego Ładu