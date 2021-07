Ile zarabiają gwiazdy disco polo? Stawki Akcentu, Boys i Bayer Full zwalają z nóg

Pandemia sprawiła, że przez wiele miesięcy artyści nie mogli koncertować. A jak wiadomo, to właśnie występy przez publicznością są dla muzyków największym źródłem dochodów. Obecnie liczba nowych przypadków koronawirusa jest mniejsza, dlatego rząd postanowił poluzować restrykcje i umożliwić organizację koncertów. Przy tej okazji „Super Express” postanowił się przyjrzeć zarobkom gwiazd muzyki disco-polo.

Ile zarabiają największe gwiazdy disco polo?

Zenek Martyniuk i Akcent

Najwyższe stawki za koncert ma lider zespołu Akcent. Zenek Martyniuk za występ otrzymuje od 25 do 30 tysięcy złotych. Kalendarz autora hitów takich jak „Przez twe oczy zielone” czy „Życie to są chwile” jest tak zapełniony, że muzyk ma zajęte wszystkie najbliższe weekendy.



Marcin Miller i Boys



Stawka wyjściowa za koncert zespołu Boys także oscyluje wokół 30 tysięcy złotych. - Są koncerty, ale nie takie jak kiedyś, nie taka ilość, ale my nie narzekamy. Jest dobrze - powiedział lider grupy Marcin Miller.

- Wielu organizatorów próbuje wykorzystać pandemię, żeby zaoszczędzić na zespole, ale ja nie będę schodził ze stawek. 30 tys. to kwota wyjściowa, ale nie będę grał za 5 tysięcy - tłumaczył dodając, że inne kwoty muzycy otrzymują za koncerty w plenerze a inne za telewizyjne widowiska.



Sławomir Świerzyński i Bayer Full

Standardowa cena za występ Bayer Full to 25 tysięcy złotych, ale Sławomir Świerzyński przyznaje, że po pandemii zgadza się nawet na stawkę o połowę niższą. - Organizatorzy bardzo się targują. Ceny spadły o połowę. Występuję za mniej, bo wiem, że muszę przetrwać - podkreślił.



Zespół Mejk



Zespół Mejk znany m.in. z utworów takich jak „Tańczę z nim do rana” czy „Dotknij mnie” inkasuje za koncert od 16 do 18 tysięcy złotych.

- Czasem ktoś się targuje, ale nie schodzimy z ceny. Koncerty odbywają się normalnie, więc staramy się nie obniżać zbytnio stawek za występy. Cena za nasz koncert zawiera podatki. Ze stawki musimy opłacić innych muzyków, zatankować busa, wynająć nocleg - wyjaśnił jeden z członków zespołu.



Miły Pan

Nieco mniej, bo 14 tys. złotych to stawka za koncert Piotra Kołaczyńskiego znanego jako Miły Pan. Tylko w lipcu muzyk ma zaplanowanych ponad 50 występów.Czytaj też:

