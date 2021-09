Nowy wiceminister aktywów państwowych. Jacek Sasin wręczył powołanie

Ministerstwo Aktywów Państwowych poinformowało, że wicepremier Jacek Sasin wręczył powołanie na podsekretarza stanu Karolowi Rabendzie. „Nowemu wiceministrowi życzę powodzenia, dużo rozwojowych projektów przed nami” – napisał w mediach społecznościowych szef MAP.

Ministerstwo Aktywów Państwowych. Karol Rabenda za Zbigniewa Gryglasa

Dotychczas funkcję podsekretarza stanu pełnił Zbigniew Gryglas. „Bardzo dziękuję wiceministrowi za współpracę i zaangażowanie w projekty Ministerstwa Aktywów Państwowych. Szczególnie doceniam wkład w koordynację działań w ramach walki z pandemią COVID-19” – skomentował Sasin.

„To był dla mnie honor i zaszczyt móc pracować w rządzie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej” – podkreślił na Twitterze Zbigniew Gryglas.

Zmiany w rządzie. Adam Bielan: decyzja zapadła w naszym gronie

O możliwości zmiany w rządzie mówiło się już od jakiegoś czasu. Lider Partii Republikańskiej Adam Bielan tłumaczył, że „to jest decyzja, która zapadła przede wszystkim w naszym gronie”. Wniosek w tej sprawie został wysłany do prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, do wicepremiera Sasina oraz szefa rządu Mateusza Morawieckiego.

Rabenda jest prezesem Stowarzyszenia „Republikanie” i współtwórcą Partii Republikańskiej. W latach 2017–2021 Rabenda był wiceprezesem Porozumienia Jarosława Gowina. Z kolei od 2018 roku jest radnym Gdańska. Wcześniej Rabenda był członkiem partii KORWiN, Polski Razem i Unii Polityki Realnej.

Z kolei Gryglas do Sejmu dostał się w 2015 r. z list Nowoczesnej. Następnie dołączył do Porozumienia. W 2021 r. Gryglas został zawieszony, a następnie wykluczony z ugrupowania Gowina, po czym dołączył do Partii Republikańskiej.

Czytaj też:

Adam Bielan ujawnił jedną z roszad w ramach rekonstrukcji rządu