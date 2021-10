Wyniki losowania Eurojackpot z 15 października. Bank rozbity, padła główna wygrana

Eurojackpot to loteria, w której grający muszą wskazać najpierw pięć cyfr lub liczb od 1 do 50, a potem dodatkowe dwie cyfry lub liczby od 1 do 10. Za trafne wskazanie wszystkich siedmiu wygrywa się główną nagrodę, natomiast przewidziane jest aż 12 stopni wygranych (ostatni oznacza, że wytypowało się prawidłowo dwie liczby i cyfry z pierwszej puli oraz jedną z drugiej).

W piątek 15 października, jak co tydzień, odbyło się kolejne losowanie, podczas którego padła główna wygrana. Jeden z graczy z Niemiec trafnie wskazał następującą kombinację: 2, 6, 8, 21, 25, oraz 6 i 9. Trafi do niego ponad 33 234 495 euro.

Eurojackpot z 15 października. Padło kilka wysokich wygranych

W losowaniu z ostatniego piątku padło też kilka innych wysokich wygranych. Wygrane II stopnia (trafne wskazanie 5 cyfr i liczb plus jednej dodatkowej) odnotowano trzy razy – każda po ponad 698 tys. euro. Wygranych III stopnia było dziesięć – po 73,9 tys. euro.

W Polsce padły dwie wygrane IV stopnia, każdy z graczy otrzyma po ponad 223 tys. zł.

Historie wygranych w Eurojackpot w Polsce

W Polsce jak dotąd trzy razy padły wygrane I stopnia. 10 maja 2019 roku zwycięzca z powiatu piotrkowskiego odebrał ponad 193 mln zł, a 11 września 2020 roku w powiecie pruszkowskim losowanie przyniosło zwycięzcy ponad 98 mln zł. 13 sierpnia 2021 roku gracz z Polski zdobył jak dotąd rekordową w Polsce wygraną: ponad 206,5 mln zł.

