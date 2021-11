Pracodawca sprawdzi, czy pracownik jest zaszczepiony. Niedzielski wskazał, kiedy Sejm zajmie się projektem

Minister zdrowia Adam Niedzielski już w sierpniu tego roku zapowiadał, że powstają przepisy, które pozwolą na to, by pracodawcy mogli weryfikować, czy ich pracownicy są zaszczepieni. Kilka miesięcy temu zapewniał, że takie przepisy mają jedynie służyć lepszemu przepływowi informacji, a nie stanowić podstawę do zwalniania pracowników. Później o tym pomyśle wypowiadał się wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, który przekonywał, że projekt jest w zasadzie gotowy.

Niedzielski zapowiada projekt dot. rejestru zaszczepionych pracowników

Od sierpnia nic się w tej sprawie nie zmieniło, aż do poniedziałkowej wizyty Niedzielskiego w Polsat News. Szef MZ w telewizji ogłosił, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu posłowie i posłanki zajmą się tym projektem (posiedzenie zaplanowano na 16-17 listopada).

– Mamy w zanadrzu co najmniej jedno rozwiązanie w postaci projektu ustawy, która ma dać pracodawcom możliwość weryfikowania, czy pracownik jest zaszczepiony. (...). Ustawa ta właśnie będzie kierowana na rząd i trafi na najbliższe posiedzenie Sejmu – mówił Niedzielski.

– Jest możliwość w tej ustawie, żeby reorganizować prace, ale nie ma absolutnie możliwości, aby pracownik otrzymał urlop bezpłatny, bo jest niezaszczepiony – doprecyzował minister.

Czytaj też:

Niedzielski o najnowszych prognozach. Wskazał termin „apogeum” IV fali