„Warto być Polakiem”. Banknot z Lechem Kaczyńskim wywołał spore kontrowersje

Z okazji Dnia Niepodległości Narodowy Bank Polski przygotował specjalny banknot kolekcjonerski o nominale 20 zł z wizerunkiem zmarłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Na dole banknotu pojawił się napis „Warto być Polakiem”. Zdanie pochodzi z przemówienia byłego prezydenta, które wygłosił na kongresie Prawa i Sprawiedliwości w 2006 roku.

Na 20-złotówce znalazł się także Pałac Prezydencki i Order Orła Białego. Z kolei na rewersie umieszczono m.in. budynek Muzeum Powstania Warszawskiego, widok na Cmentarz Wojenny w Katyniu, żurawie przy stoczni w Gdańsku oraz logo Solidarności.

Banknot z Lechem Kaczyńskim. Dziennikarze i politycy komentują

Bogate zdobienie banknotu nie wszystkim przypadło do gustu. W sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy ze strony dziennikarzy i polityków.



Krzysztof Brejza



Stanisław Koziej



Marcin Kierwiński



Kamil Durczok



Michał Jadczak



Jan Pawlicki



Michał Makowski



Michał Wojtczuk



Wojciech Król



Wojciech Wencel



Krzysztof Berenda



Przemysław Szubartowicz



Mucha: Glapiński walczy o drugą kadencję w NBP

– Nie podoba mi się. Moim zdaniem jest nieestetyczny. A to, że na banknocie polskiej waluty ma być słupek betonowy (chodzi o zdjęcie sprzed Pałacu Prezydenckiego, z fotografią pary prezydenckiej, kwiatami, zniczami, krzyżem, pomnikiem Poniatowskiego i wyeksponowanym betonowym słupkiem – red.), to już jest w ogóle niesłychana rzecz – oceniła Joanna Mucha w rozmowie z Wirtualną Polską.

Zdaniem posłanki Polski 2050 mamy do czynienia z teatrem jednego widza. – Banknot, który był zapowiadany od bardzo długiego czasu, pojawia się akurat w momencie, kiedy szef NBP walczy o drugą kadencję. Jest on pokazywany po to, żeby przypodobać się Jarosławowi Kaczyńskiemu i po raz kolejny wykorzystać jego tragicznie zmarłego brata do tego, żeby zapewnić sobie kolejną kadencję – oceniła parlamentarzystka.

Banknot z Lechem Kaczyńskim – ile kosztuje?

Banknot ma wejść do obiegu 9 listopada. Został wydany w nakładzie 80 tys. egzemplarzy. Obecnie można go kupić w sprzedaży internetowej. Cena waha się od 199 do 250 zł.

