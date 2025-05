Masowe zwolnienia w dużym mieście. Więcej niż w całym 2024 r.

Niepokojące dane dotyczące rynku pracy w Krakowie podaje "Dziennik Polski". Okazuje się, że w okresie 1 kwietnia-5 maja br. krakowskie firmy zgłosiły do zwolnień grupowych ponad 1000 pracowników. To oznacza, że od początku tego roku liczba osób, które straciły bądź stracą zatrudnienie (pracodawcy muszą zawiadomić Grodzki Urząd Pracy o takim zamiarze z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem) sięga już 3000. To więcej niż w całym 2024 roku, gdy w ramach zwolnień masowych pracodawcy rozwiązali umowy z 2700 osobami.

– Od 1 kwietnia do 5 maja 2025 roku zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych zgłosiło do Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie siedem zakładów pracy. Planowana liczba osób do zwolnienia to 1015 – przekazała dziennikowi Magdalena Żuchowicz, zastępca kierownika Działu Usług Rynku Pracy Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Fala zwolnień w Krakowie. Kto tnie etaty?

Największe zwolnienia (w sumie 725 osób) planują dwie firmy zajmujące się działalnością rachunkowo-księgową oraz doradztwem podatkowym. Plany redukacji zgłosiły również m.in. firma zajmująca się konserwacją i naprawą pojazdów samochodowych, przedsiębiorstwo zajmujące się przetwarzaniem danych i zarządzaniem stronami internetowymi, firma prowadząca działalność związaną z oprogramowaniem.

Jakie są powody zwolnień? Wśród najczęstszych przyczyn wskazywane są: szeroko rozumiane przyczyny ekonomiczne, zmiany organizacyjne, wynikające z sytuacji ekonomicznej pracodawcy, postępowanie upadłościowe, likwidacja lub zakończenie działalności pracodawcy.

Głos w tej sprawie zabrał w rozmowie z Radiem Kraków dr Robert Szydło z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W jego ocenie jest to raczej efekt zmian strukturalnych i technologicznych niż załamanie gospodarczego ładu. Wskazuje tu m.in. restrukturyzacje i likwidacje oddziałów, czy zastosowanie AI, szczególnie w księgowości. – Biznes jest dynamiczny, nigdy nie stoi w miejscu (...) Programy OCR rozpoznają faktury, człowiek już ich nie wprowadza – jedynie weryfikuje – tłumaczył w rozmowie z rozgłośnią dr Szydło.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wynika, że w marcu stopa bezrobocia w Krakowie wyniosła 2,2 proc. To o 0,2 proc. więcej niż na koniec 2024 roku.

