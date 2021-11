Nieoficjalnie: Nowe obostrzenia. Wśród nich m.in. ostrzejsze limity w sklepach

Minister Adam Niedzielski poinformował, że o 11.00 odbędzie się spotkanie sztabu kryzysowego, które ma być poświęcone sytuacji epidemicznej. Jak wynika z informacji Wprost.pl, rząd rozważa wprowadzenie nowych obostrzeń. Pod uwagę brane są między innymi zaostrzone limity w sklepach, centrach handlowych, czy na imprezach masowych. Podobnie jak do tej pory, mają one jednak nie obowiązywać osób zaszczepionych.

Decyzja byłaby zgodna z ostatnimi rekomendacjami Rady Medycznej przy premierze, która 22 listopada rekomendowała m.in. „ograniczenie do niezbędnego minimum imprez masowych, działalności handlowej i artystycznej, zwłaszcza w powiatach, gdzie liczba hospitalizacji przekracza 9 na 100 tys. mieszkańców”.

Nowe obostrzenia. Polska obawia się wariantu Omikron

Nowe obostrzenia mają być reakcją na informacje o nowym wariancie koronawirusa. Omikron – bo taką nosi nazwę – może być dużo bardziej zaraźliwy.

– Szpitale są obłożone, musimy likwidować normalne miejsca leczenia, otwierać miejsca covidowe. Nastawienie się zmienia. Pojawienie się wariantu, w tym punkcie, w którym jesteśmy, to game changer. To nie sytuacja, którą możemy ignorować, czy przejść do porządku dziennego – mówił Adam Niedzielski na antenie Radia Plus.

Minister Zdrowia zaznaczył, że planowane jest także zaostrzenie kontroli na granicach. – Przeanalizujemy sytuację związaną z uszczelnieniem granic, musi zostać podjęta taka decyzja – mówił Niedzielski. Osoby wracające z krajów, w których stwierdzono występowanie nowego wariantu wirusa, mają trafiać na kwarantannę. Przed przymusową izolacją ma chronić wyłącznie natywny wynik testu.

Godziny dla seniorów powrócą?

Wśród rozwiązań znanych z dotychczasowych lockdownów, jednym z najbardziej kontrowersyjnych były godziny dla seniorów. Między 10 a 12 w dni powszednie, do sklepów wpuszczane były wyłącznie osoby po 65., a w drugim lockdownie po 60. roku życia. Z informacji Wprost.pl wynika jednak, że wśród rozważanych obecnie wariantów obostrzeń, nie ma propozycji przywrócenia godzin dla seniorów. Rząd zamierza kontrolować potencjalną transmisję wirusa w sklepach poprzez zaostrzenie limitów klientów, którzy mogą przebywać w placówkach w tym samym momencie.

Czytaj też:

Nowe obostrzenia przez wariant Omikron. Minister zdrowia zapowiada zmiany