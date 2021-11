Rząd wprowadza nowe obostrzenia. Utrudnienia m.in. w sklepach, kościołach i na siłowniach

Rząd zaostrza limity m.in. w sklepach, na imprezach masowych, okolicznościowych, siłowniach, czy weselach. Tym samym częściowo potwierdziły się nasze wcześniejsze ustalenia. Decyzja została oparta m.in. o rekomendację Rady Medycznej przy premierze, która 22 listopada zaleciła „ograniczenie do niezbędnego minimum imprez masowych, działalności handlowej i artystycznej, zwłaszcza w powiatach, gdzie liczba hospitalizacji przekracza 9 na 100 tys. mieszkańców”.

Nowe obostrzenia. Rząd chce chronić przed wariantem Omikron

Spotkanie sztabu kryzysowego miało związek z niepokojącymi doniesieniami, które płyną z krajów afrykańskich, ale także części krajów Europy. Chodzi o rozprzestrzenianie się wariantu Omikron, który, jak zakłada część naukowców, może być bardziej zaraźliwy.

– Jesteśmy w apogeum czwartej fali. Myślimy o optymistycznym scenariuszu, który mówi nam, że mamy sytuację pod kontrolą, mając pojęcie jakie będą trendy, i co się będzie działo w szpitalach – powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. – Niestety w ostatnich dniach pojawił się zupełnie nowy element, który może zupełnie zmienić to, czego się spodziewaliśmy. Jest to nowa mutacja wirusa, którą WHO nazwało Omikronem – dodał.

– Jest to element, który zmienia nasze podejście do dalszej walki z pandemią. W związku z tym przygotowaliśmy pakiet alertowy obostrzeń – powiedział minister zdrowia. Ma on dwa elementy. Pierwszy z nich to ochrona granic. Chodzi o wprowadzenie zakazu lotów do siedmiu krajów Afryki.

Drugi element, który wprowadza pakiet alertowy, to ograniczenia we wszystkich obiektach, w których obowiązywał limit 75 proc., zostaje zmniejszone do 50 proc. Chodzi o gastronomię, kościoły, baseny, kina, teatry. Osoby zaszczepione nie będą uwzględnione w limitach. Tam, gdzie limity obejmują 150 osób, wchodzi limit 100 osób. Chodzi o uroczystości takie, jak wesela, czy komunie.

Zmiany obejmą także obiekty sportowe. Chodzi także o siłownie, gdzie obecnie będzie mogła przebywać jedna osoba na 15 metrów kwadratowych. Obostrzenia będą obowiązywały od 1 do 17 grudnia.

W kwestii ochrony Polaków przed rozprzestrzenianiem się nowego wariantu wypowiedział się także premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu przypomina, że najskuteczniejszym sposobem ochrony przed koronawirusem są szczepienia.

– Koncentrujemy się na tym, aby poprzez promocję szczepień, osiągnąć wysoki poziom zaszczepienia i uzyskania odporności zbiorowej – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Czytaj też:

Rynki w strachu przed nowym wariantem koronawirusa