Obniżka VAT i „karniaki”. Hołownia przedstawił program gospodarczy Polski 2050

– Polityka gospodarcza musi być wolna od chaosu i przypadkowości. To mali i średni przedsiębiorcy najboleśniej doświadczają skutków zmian – mówił podczas konwencji Polski 2050 Szymon Hołownia. Były kandydat na prezydenta zaproponował wprowadzenie jednolitej daniny mającej uprościć prowadzenie działalności gospodarczej pod kątem płacenia składek.

Program gospodarczy Polski 2050

– Nie tylko radykalnie uprościmy podatki, ale je też obniżymy, stawkę VAT do 20 i do 7 proc. W Polsce ten podatek jest jednym z najwyższych w Europie, a jeśli w czymś pomogła nam inflacja, to w stworzeniu przestrzeni na takie odważne ruchy – zapowiedział Szymon Hołownia.

– Wprowadzimy „karniaki” , czyli odszkodowanie od państwa za przekroczenie czasu rozpatrywania naszych, obywateli spraw – zapowiedział Hołownia. – Obiecujemy przewidywalność, czyli gwarancję, że kluczowe zmiany, w tym wszelkie zmiany w systemie podatkowym będą kończyć proces legislacyjny najpóźniej do czerwca roku poprzedzającego zmianę – mówił.

Hołownia wprowadzi euro?

W 33-stronicowym programie gospodarczym Polska 2050 deklaruje także zamiar likwidacji śmieciówek w państwowych firmach i urzędach oraz ograniczenie „partyjnej ekspansji państwa w gospodarkę” i sprawiedliwą zieloną transformację. Ugrupowanie Hołowni planuje wprowadzenie Polski do strefy euro, o czym mówiła w wywiadzie z 300Gospodarką Paulina Hennig-Kloska, posłanka Polski 2050 i współautorka programu gospodarczego.

Podczas konferencji przedstawiony został główny doradca ekonomiczny Szymona Hołowni, prof. Paweł Wojciechowski.

