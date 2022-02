Jutro spotkanie Rady Polityki Pieniężnej w nowym składzie. To zła wiadomość dla osób spłacających kredyt

Wtorek najprawdopodobniej nie będzie dobrym dniem dla osób spłacających kredyty. 8 lutego odbędzie się bowiem comiesięczne spotkanie Rady Polityki Pieniężnej, która zdecyduje o wysokości stóp procentowych. Większość ekspertów, w tym wielu członków RPP, nie ma wątpliwości w kwestii tego, jaka będzie efekt tego spotkania.

Stopy procentowe w górę

Niemal przesądzone jest kolejne – czwarte już z rzędu – zaostrzenie polityki pieniężnej. Ekonomiści przewidują, że 8 lutego stopy procentowe zostaną podniesione o 50 punktów bazowych. Będzie to oznaczało, że stopa referencyjna wzrośnie do poziomu 2,75 proc., a co za tym idzie, ponownie zdrożeją raty kredytów.

Obecnie stopa referencyjna wynosi 2,25 proc., co już stanowi bardzo wysoki poziom w porównaniu z minionymi latami. RPP stara się jednak w średnim okresie zareagować na rosnącą nieustannie inflację.

Rada Polityki Pieniężnej w nowym składzie

Zebranie Rady odbędzie się już w częściowo nowym składzie. W lutowym posiedzeniu wezmą już bowiem udział dwaj nowi członkowie wybrani przez Senat. Do dziś nie wiadomo jednak jeszcze, co zdecyduje Sejm. Zamieszanie w tej sprawie trwa od tygodni. Początkowo izba niższa chciała, aby kandydatkami byli Elżbieta Ostrowska i Wojciech Janczyk, ale ich kandydatury szybko poszły w niepamięć. Ostrowska zrezygnowała sama, a kandydatura Janczyka przepadła.

Na najbliższym głosowaniu, parlamentarzyści zajmą się głosowaniem nad kandydaturą dwójki zupełnie nowych kandydatów. Będą nimi posłanka Prawa i Sprawiedliwości Gabriela Masłowska i ekonomista Jakub Borowski. Ten drugi został zgłoszony przez grupę posłów Koalicji Obywatelskiej. Posłanka PiS również ma wykształcenie ekonomiczne. Ukończyła Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Przez lata była tam także wykładowcą akademickim. Jakub Borkowski ma już doświadczenie z pracy w Narodowym Banku Polskim. W latach 2002-2007 był kierownikiem Wydziałem Polityki Pieniężnej w Departamencie Analiz Makroekonomicznych i Strukturalnych NBP.

Senat wybrał w styczniu dwóch swoich przedstawicieli do RPP, który rozpoczynają sześcioletnią kadencję dzisiaj: Ludwika Koteckiego i Przemysława Litwiniuka (w miejsce Eugeniusza Gatnara i Jerzego Kropiwnickiego).

