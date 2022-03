Skąd Polska weźmie pieniądze na pomoc Ukraińcom. „Trudno będzie uzyskać rekompensatę”

Wojciech Świder, ekspert Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, przekonuje, że potrzebne pieniądze nie będą pochodzić ze zwiększenia poziomu podatków. – Jeśli chodzi o nie, to przypominam, że te najważniejsze, czyli VAT i akcyza zostały niedawno obniżone w ramach tarczy antyinflacyjnej. Ich obecne podwyżki lub choćby tylko przywrócenie ich pułapu sprzed podwyżek, uważam za niemożliwe. To groziłoby jeszcze szybszym narastaniem inflacji, na to pola nie ma – mówi ekspert. Wskazuje jednak na możliwość szybkiego zastosowania innego instrumentu finansowego, czyli obligacji, nasze państwo bardziej się zadłuży.