Czarny scenariusz na Ukrainie. Eksperci przestrzegają: Odczujemy to w UE

Zaporożu- Dziś nie można powiedzieć nic z pewnością. Nie wiadomo jak będzie wyglądał stan Ukrainy po wojnie, czyli czy wszystkie tereny obecnie zajęte wrócą do Ukrainy, bo obecnie największa elektrownia jądrowa w Europie, czyli Zaporoska o mocy niemal 6 GW jest zajęta przez Rosjan – mówi prof. Konrad Świrski.

– Z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę w pierwszym tygodniu ceny gazu ziemnego w Europie skoczyły na nowy rekord wszech czasów, co zwykle będzie miało negatywny wpływ na europejskich konsumentów z powodu rosnącej inflacji – dodaje Jurij Onyszkiw.

Mimo toczących się walk, większość ludności Ukrainy ma nielimitowany dostęp do energii – przerwy w dostawie występują głównie na terenach bezpośrednich działań wojennych. Według Enerhoatomu od dostaw energii elektrycznej odciętych jest milion mieszkańców. Świrski podkreśla, że same linie przesyłowe i instalacje energetyczne nie są w zasadzie atakowane, a Rosjanie nie niszczą na razie infrastruktury energetycznej. – Co będzie dalej, nie wiadomo – zastrzega.