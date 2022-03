Elon Musk wyzywa Władimira Putina na pojedynek. Powiedział, o co chce walczyć

„Niniejszym wyzywam Władimira Putina na pojedynek. Stawką jest Ukraina” – napisał na Twitterze Elon Musk, kontrowersyjny miliarder, szef Tesli, SpaceX, Neuralink i The Boring Company. To nie pierwszy kontrowersyjny wpis Muska, który pojawił się dziś na jego koncie, ale pierwszy tego kalibru. Jest jeden problem. Twitter nie działa już w Rosji, więc najlepszym sposobem na dotarcie do prezydenta Putina jest obecnie wysłanie gołębia pocztowego. Musk zawsze może wysłać też do niego rakietę.

Ukraina prosi, Elon Musk pomaga

TO nie pierwszy raz, gdy Elon Musk odnosi się do wojny na Ukrainie. Miliarder ma na swoim koncie nie tylko słowa, ale także bardzo ważne czyny. Na prośbę wicepremiera i ministra rozwoju cyfrowego Ukrainy, nie tylko odblokował możliwość odbierania sygnału z systemu Starlink w pogrążonym wojną kraju, ale także przesłał kilka transportów odbiorników.

„Elonie Musk, w czasie, gdy ty próbujesz skolonizować Marsa, Rosja próbuje zająć Ukrainę! Gdy ty udanie lądujesz swoimi rakietami wracającymi z kosmosu, Rosja atakuje swoimi rakietami ukraińskich cywilów! Prosimy cię o dostęp do systemu satelitów Starlink i o próbę przemówienia do normalnych Rosjan” – napisał na Twitterze wicepremier i minister transformacji cyfrowej Ukrainy Mykhailo Fedorov. Ten wpis zapoczątkował działania.

Musk pozostawał także w stałym kontakcie z władzami Ukrainy w celu dopracowania systemów w taki sposób, aby były one jak najbardziej przydatne w warunkach wojennych. Specjaliści ze SpaceX tak dopracowali oprogramowanie, aby możliwe było odbieranie sygnału z konstelacji satelitów w przemieszczających się pojazdach. Od niedawna specjalne odbiorniki można też ładować za pomocą złącza zapalniczkowego.

