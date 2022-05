Węgry ostro o unijnej propozycji embarga. „To atak na jedność wspólnoty”

Szósty pakiet sankcji unijnych jednak nie będzie zawierał embarga na rosyjską ropę naftową. Węgry ostro się sprzeciwiają. Premier Viktor Orban powiedział, że propozycja, z którą w ramach nowych sankcji wyszła Unia Europejska, jest „przekroczeniem czerwonej linii” – informuje agencja AFP. Premier Węgier dodał także, że wprowadzenie zakazu importu surowca z Rosji, byłoby „atakiem na jedność wspólnoty” .

Premier Węgier odniósł się w ten sposób do pomysłu, który przedstawiła 4 maja przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula Von der Leyen. – To będzie kompletne embargo na rosyjskie surowce. Chodzi o dostawy ropy w czasie 6 miesięcy i gotowych produktów petrochemicznych do końca roku – powiedziała Ursula Von der Leyen. – To nie będzie łatwe. Niektóre kraje członkowskie są mocno zależne od rosyjskiej ropy naftowej, ale musimy to zrobić – powiedziała. Zapewniła, że chodzi zarówno o dostawy za pomocą rurociągów, ale także drogą morską.

Kolejny bank odcięty od SWIFT. Jest też dziwny wyjątek

Szósty pakiet sankcji ma uderzyć też w końcu w największy rosyjski bank. Zapowiadane odcięcie Sberbanku od międzynarodowego systemu transakcji finansowych SWIFT będzie możliwe, ponieważ nie będzie już konieczności posiadania przez kraje Unii Europejskiej kont, przez które dokonują opłat za rosyjską ropę naftową. Co ciekawe, na listę sankcji nadal nie trafił Gazprombank. Kraje, które zdecydowały się na płatność za gaz dostarczany w Rosji w rublach, nadal będą mogły to swobodnie robić za pośrednictwem kont w tej instytucji finansowej.

