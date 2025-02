Jaka przyszłość czeka kobiety na rynku pracy? Ekspertka zabrała głos

W dobie automatyzacji, cyfryzacji i rozwoju sztucznej inteligencji freelancerki przejmują kontrolę nad swoją karierą i życiem zawodowym. Jak freelancing zmienia rzeczywistość zawodową kobiet? Odpowiada Marta Paplaczyk, mentorka social media managerów i ekspertka ds. marketingu.

Elastyczność i równowaga między pracą a życiem prywatnym

Tradycyjny model pracy na etacie często nie uwzględnia realiów życia rodzinnego. Freelancing daje kobietom możliwość dostosowania godzin pracy do indywidualnych potrzeb. Elastyczne godziny pracy pozwalają im efektywnie łączyć obowiązki domowe i zawodowe.

– Freelancing „hackuje system” tradycyjnych struktur zawodowych. Daje kobietom autonomię i możliwość osiągnięcia równowagi między karierą a życiem prywatnym – zaznacza Marta Paplaczyk.

Według raportu „Freelancing w Polsce 2024” już blisko 50 proc. freelancerów w Polsce to kobiety. Zmieniają rynek pracy, odchodząc od schematów i dostosowując karierę do własnych potrzeb.

Freelancing a rozwój zawodowy i finansowy

Dla wielu kobiet praca na etacie oznacza stagnację i brak możliwości awansu. Praca na własnych zasadach daje szansę na rozwój, zdobywanie nowych umiejętności i większe zarobki.

– Zdecydowałam się na freelancing, bo w pracy etatowej napotykałam na szklany sufit. Teraz sama wybieram klientów i projekty, a zarobki są wyższe niż na etacie – mówi Beata Wierzchowska, freelancerka i marketerka.

Jak pokazuje raport „Freelancing w Polsce 2024”, aż 79 proc. freelancerów wcześniej pracowało na etacie. Własna działalność daje im nie tylko większe dochody, ale także większą satysfakcję zawodową.

AI. Zagrożenie czy szansa dla freelancerów?

Sztuczna inteligencja zmienia rynek pracy, ale dla freelancerów to nie zagrożenie, a nowa możliwość. Dzięki narzędziom AI freelancerki mogą optymalizować swoją pracę, zdobywać lepsze zlecenia i rozwijać biznes.

– AI nie zastąpi kreatywności i strategii, ale może je wspierać. Dzięki nowym technologiom freelancerki osiągają wyniki, które jeszcze kilka lat temu były poza ich zasięgiem – podkreśla Marta Paplaczyk.

Freelancing. Przyszłość pracy dla kobiet

– Przyszłość pracy to freelancing, czyli dynamiczna ścieżka, która daje kobietom przestrzeń do pełnego wykorzystania swojego potencjału. Umożliwia im nie tylko adaptację do szybko zmieniającego się świata, ale także świadome kreowanie rzeczywistości zawodowej, w której są głównymi architektkami swojej kariery. To przyszłość, w której granice wyznaczają jedynie ich marzenia i ambicje – kończy Marta Paplaczyk.

