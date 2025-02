Warszawa lepsza od Paryża i Berlina. Prestiżowy ranking potwierdza sukces

Najnowszy ranking przygotowany przez “The Financial Times” pozycjonuje Warszawę w pierwszej trójce najlepszych europejskich miast przyszłości. W tegorocznej edycji “European Cities & Regions of the Future 2025” stolica Polski wyprzedza m.in. Paryż, Amsterdam czy Berlin. Wyżej tylko Londyn i Dublin.

Jak podkreśla portal „PropertyNews.pl”, Warszawa zachowuje pozycję lidera wśród miast Europy Środkowo-Wschodniej. Szczególnie wysokie miejsca zajęła w kategoriach „Przyjazność biznesowa” oraz „Kapitał ludzki i styl życia”, gdzie uplasowała się na 2. miejscu w Europie.

–Awans o jedną pozycję w porównaniu do zeszłorocznego zestawienia, to potwierdzenie, że nasze starania o budowanie miasta przyjaznego dla mieszkańców i inwestorów przynoszą efekty. Poza tym, że na co dzień chcemy zapewnić mieszkańcom najlepsze warunki do życia, prowadzimy także wiele działań, które dostosowują miasto do zmian zachodzących na świecie – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Tegoroczne sukcesy Warszawy

Warszawa po raz kolejny udowodniła, że jest jednym z kluczowych ośrodków biznesowych i akademickich w Europie, dynamicznie rozwijającym się miastem przyszłości. W tegorocznym rankingu stolica Polski została wysoko oceniona w kilku kluczowych kategoriach:

3. miejsce w rankingu głównym dużych miast europejskich (awans o 1 pozycję),

2. miejsce w kategorii „Kapitał ludzki i styl życia” (awans o 3 pozycje),

2. miejsce w kategorii „Przyjazność biznesowa” (utrzymana pozycja sprzed roku),

6. miejsce w kategorii „Potencjał ekonomiczny” (utrzymana pozycja sprzed roku).

Warszawa przyjazna dla biznesu

– Wysoka pozycja Warszawy to efekt wielu działań, które zwiększają atrakcyjność stolicy jako przyszłościowego ośrodka biznesowego Europy i świata – powiedział Maciej Fijałkowski, sekretarz m.st. Warszawy, podkreślając jej otwartość i nowoczesność.

Warszawa od lat zajmuje czołowe miejsce w rankingu miast przyjaznych dla biznesu, ustępując jedynie Londynowi. Szczególnie znaczący jest awans aż o trzy miejsca w kategorii „Kapitał ludzki i styl życia”. Jeszcze dwa lata temu nie była w ogóle klasyfikowana w tej kategorii, co czyni tegoroczny wynik ogromnym sukcesem.

– Stolica Polski to otwarte i nowoczesne miasto, które stanowi doskonałe miejsce do prowadzenia działalności biznesowej, zdobycia świetnego wykształcenia, ale przede wszystkim do życia, co potwierdza aż 87 proc. mieszkańców – dodaje Fijałkowski.

Czym jest ranking miast przyszłości?

Ranking „European Cities & Regions of the Future” to prestiżowe zestawienie przygotowywane przez fDi Intelligence, część „The Financial Times”. Oceni atrakcyjność inwestycyjną miast i regionów Europy, analizując m.in. potencjał ekonomiczny, przyjazność biznesową, kapitał ludzki oraz jakość życia. W edycji 2025 uwzględniono 379 miast i 142 regiony, podzielone według wielkości. W rankingu dominują Londyn, Dublin i Warszawa, co potwierdza ich rosnącą pozycję jako kluczowych ośrodków gospodarczych i innowacyjnych w Europie.

