Ursula Von der Leyen: Całkowite embargo na rosyjską ropę w pół roku

Unia Europejska wprowadza szósty pakiet sankcji. Najważniejszym elementem jest embargo na rosyjską ropę. – To będzie kompletne embargo na rosyjskie surowce. Chodzi o dostawy ropy w czasie 6 miesięcy i gotowych produktów petrochemicznych do końca roku – powiedziała Ursula Von der Leyen. – To nie będzie łatwe. Niektóre kraje członkowskie są mocno zależne od rosyjskiej ropy naftowej, ale musimy to zrobić – powiedziała. Zapewniła, że chodzi zarówno o dostawy za pomocą rurociągów, ale także drogą morską.

Szefowa KE zapewniła, że jednocześnie Unia Europejska będzie prowadziła rozmowy z innymi dostawcami na świecie, aby zminimalizować szkody wyrządzone gospodarkom państw członkowskich.

– Dodajemy na listę sankcji wysokich oficerów rosyjskiej armii i inne osoby, które dopuściły się zbrodni wojennych w Buczy i odpowiedzialnych za nieludzkie oblężenie Mariupola. To wysyła ważny sygnał do ludzi na Kremlu. Wiemy kim jesteście, pociągniemy was do odpowiedzialności. Nie wywiniecie się z tego – powiedziała także przewodnicząca KE.

Sberbank odcięty od SWIFT

Szósty pakiet sankcji obejmuje także odcięcie reszty rosyjskich banków od międzynarodowego systemu transakcji SWIFT. Jest to następstwo faktu, że Zachód nie będzie już musiał płacić rosyjskim koncernom za surowce energetyczne.

– W końcu wyłączamy z systemu SWIFT Sberbank. To największy rosyjski bank. Odpowiada za około 37 proc. rosyjskiego sektora bankowego. Dodatkowo, z międzynarodowego systemu transakcji bankowych zostaną wyłączone jeszcze dwa inne banki – powiedziała Ursula Von der Leyen. – To banki, które są krytycznie ważne dla stabilności rosyjskiego systemu finansowego i dalszej możliwości siania zniszczeń przez Putina – dodała i powiedziała, że pozwoli to wzmocnić izolację rosyjskiego sektora finansowego z globalnej gospodarki.

Unia Europejska obejmie dodatkowymi sankcjami także trzy rosyjskie stacje telewizyjne, które zdaniem Ursuli Von der Leyen szerzą propagandę Kremla. Chodzi o stacje Rossija 24, Rossija RTR i TV Centr International.

