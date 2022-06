Widełka-Chmielnicka zagrożeniem dla „polskiej atomówki”? Źródła „Wprost” o kulisach inwestycji

„Staramy się najszybciej jak to jest możliwe przywrócić połączenie z Ukrainą za pomocą linii Rzeszów-Chmielnicka na napięciu 400 kV. Ten ambitny cel jest do osiągnięcia do końca 2022 r”. – poinformowała na Twitterze 2 czerwca szefowa resortu klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Przedstawiciele polskiego rządu podczas ostatniej wizyty w Ukrainie podpisali ze swoimi odpowiednikami wiele porozumień – to energetyczne ze swoim ukraińskim odpowiednikiem, Hermanem Hałuszczenko, podpisała szefowa resortu klimatu.

Premier Mateusz Morawiecki wspomniał jednak, że zakup prądu możliwy będzie po wojnie.