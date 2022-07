Na Wall Street najgorzej od początku pandemii. Załamanie na rynku metali szlachetnych

W zakończonym właśnie II kwartale br. S&P 500 spadł o 16,45 proc. To najsilniejszy kwartalny spadek tego indeksu od I kw. 2020, kiedy to panika wywołana wybuchem pandemii COVID-19 sprowadziła S&P 500 o 20 proc. w dół. WIG spadł w II kwartale o 17,45 proc. To również był najsilniejszy kwartalny spadek tego indeksu od I kw. 2020 (-28,03 proc.).

Fatalne wyniki indeksów na Wall Street

Główne indeksy giełdowe w USA zakończyły wczoraj drugi kwartał spadkami (S&P 500 -0,88 proc., DJIA -0,82 proc., Nasdaq Composite -1,33 proc.), ale pozostawały powyżej poziomów czerwcowych minimów. Dziś rano kontrakty na amerykańskie indeksy nadal spadały (S&P 500 -0,79 proc. ok. 9:30).

Za wyjątkiem głównych indeksów giełd w Malezji i Tajlandii „na czerwono” były dziś giełdy w Azji i Oceanii. Najsilniejszy spadek notował tajwański TAIEX (-3,26 proc.), którego wartość spadła do najniższego poziomu od 1,5 roku. Najniżej od listopada 2020 był dziś koreański Kospi (-1,4 proc.).

Główne giełdy w Europie również były słabe dziś rano (DAX -0,54 proc., CAC 40 -0,42 proc.). Główne indeksy giełd w Szwecji i Włoszech osiągnęły dziś swe nowe roczne minima.

Nieco silniejsza była GPW, gdzie ok. 9:45 WIG-20 rósł o 0,15 proc. Wśród składników mWIG-u 40 (-0,11 proc.) najniżej od roku była cena akcji Allior Banku (-0,99 proc.). Wśród składników sWIG-u swe przynajmniej roczne minima zaliczyły ceny akcji spółek CreepyJar i Toya.

Ceny metali szlachetnych najniższe od ponad roku

Rentowność amerykańskich obligacji 10-letnich spadła dziś poniżej poziomu 3 proc. (2,972 proc.). Spadła również rentowność 2-letnich obligacji rządu USA (2,92 proc.), co pozwoliło uniknąć pojawienia się ponownej inwersji krzywej rentowności w USA.

Najniżej od przynajmniej roku były dziś ceny miedzi, platyny i srebra. Ceny ropy pozostawały stabilne (WTI +0,02 proc., Brent +0,2 proc.). Po wczorajszym tąpnięciu aż o 16,53 proc. do najniższego poziomy od marca br. o 5,25 proc. odbijała w górę cena kontraktów na gaz ziemny na NYMEX-ie. Generalnej słabości rynków towarowych przeciwstawiły się wczoraj kontrakty na drewno na CME rosnąc o 7,22 proc.

Umacniał się dziś amerykański dolar. USD nowe wieloletnie lub historyczne maksima ustanawiał względem wielu walut Azji i Oceanii: dolara australijskiego, dolara nowozelandzkiego, izraelskiego szekla, filipińskiego peso, tajlandzkiego bata i indonezyjskiej rupii. Amerykański dolar umacniał się również względem euro (EUR/USD -0,45 proc.), ale kurs pozostawał powyżej poziomów minimów z maja i czerwca.

Złoty osłabiał się w ślad za euro (USD/PLN +0,57 proc., EUR/PLN +0,17 proc.). Kurs Bitcoina pozostawał poniżej poziomu 20000 USD, ale rósł dziś rano o 3,61 proc.

