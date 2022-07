Indyjski miliarder pokonał Gatesa. Jest 4. na liście najbogatszych

Jak podaje Bloomberg, majątek, jaki zgromadził Gautam Adani przekroczył 112 mld dolarów. Tym samym indyjski miliarder znalazł się na czwartym miejscu listy najbogatszych, wyprzedzając Billa Gatesa. Podium zajmuje Bernard Arnault, z majątkiem wycenianym na 137 mld dolarów, Jeff Bezos (146 mld) i Elon Musk, którego majątek Bloomberg szacuje na 242 mld dolarów.

Indyjski gigant

Adani jest założycielem Adani Group, największego operatora portowego w Indiach. Należy do niej Ahmedabad, grupa infrastrukturalna z siedzibą w Indiach, która jest największym w Indiach producentem węgla energetycznego i największym sprzedawcą węgla. Atani Enterprises, notowany na giełdzie dom handlowy grupy, odnotował przychody w wysokości 5,3 miliarda dolarów w roku do 31 marca 2021 r. Większość ogromnej fortuny, jaką zgromadził Adani, pochodzi z udziałów, jakie Adani Group ma w innych przedsięwzięciach.

Wkroczył w światowy handel, importując polichlorek winylu (PCW) do firmy z tworzyw sztucznych swojego brata. W 1988 roku założył Adani Enterprises, flagową firmę grupy, zajmującą się importem i eksportem towarów.

Adani Enterprises uzyskało zgodę rządu Gujarat w 1994 roku na założenie obiektu portowego do obsługi własnego ładunku w porcie Mundra. Wyczuwając potencjał projektu, Adani postanowił przekształcić go w port handlowy. Zbudował do niego połączenia kolejowe i drogowe, negocjując indywidualnie z ponad 500 właścicielami ziemskimi w Indiach stworzenie największego portu w Indiach. Od 2009 roku Adani Group zajmuje się także wytwarzaniem energii.

