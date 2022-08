Gazprom bez europejskich satelitów. Sankcje nie pozwalają na prowadzenie prac

W 2013 roku Thales Alenia Space France, francusko-włoskie konsorcjum oferujące rozwiązania dla przemysłu kosmicznego, zdobyło zamówienie na produkcję satelity telekomunikacyjnego Yamal-601 o wartości ponad 10 miliardów rubli. Zamówienie złożyła spółka-córka Gazpromu – Gazprom Space Systems.

W 2019 roku oba podmioty podpisały umowę na wspólną produkcję w Rosji „konkurencyjnych aparatów kosmicznych (satelitów) wykorzystujących zaawansowane technologie europejskie”. Z powodu pandemii prace szybko zaczęły odbiegać od harmonogramu, a teraz włoskie media donoszą, że nie zostaną w ogóle ukończone w ustalonym kształcie. Thales Alenia Space wycofała się ze współpracy powołując się na siłę wyższą, czyli wojnę na Ukrainie. Nałożone na Rosję sankcje uniemożliwiają eksport do Rosji niezbędnego do prac sprzętu i prac instalacyjnych, dodaje państwowa agencja TASS. Z powodu ograniczeń nie można także prowadzić swobodnie prac przy budowie Centrum Montażu i Testowania Systemów Satelitarnych w Szczełkowie niedaleko Moskwy, co było koniecznym elementem inwestycji.

Czytaj też:

Ewakuacja Donbasu. Przymusowa, pod ostrzałem. „Rakiety latają wszędzie, a tu jest mój dom”