Polacy uczą się na potęgę. Dane wskazują jasno

W efekcie branża szkoleniowa rozwija się dynamicznie – liczba firm szkoleniowych w Polsce przekroczyła już 62 tys., a tempo wzrostu wynosi średnio 6 proc. rocznie. To jeden z sektorów najmocniej zdominowanych przez kobiety.

Liczba firm szkoleniowych w Polsce wzrosła ponad dwukrotnie

Od 2009 r. liczba firm oferujących kursy i szkolenia w Polsce wzrosła z 29,5 tys. do ponad 62 tys. Oznacza to, że w ciągu 15 lat sektor ten podwoił swoją wielkość. W samym 2024 r. zarejestrowano 3,6 tys. nowych działalności w tej branży. Takie dane przynosi najnowsza analiza Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), przeprowadzona przez wywiadownię gospodarczą Dun & Bradstreet na zlecenie ClickMeeting – lidera polskiego rynku webinarów i szkoleń online.

Branża szkoleniowa rośnie w stabilnym tempie. Średni wzrost w latach 2009–2020 wynosił 5 proc. rocznie, a w ostatnich czterech latach przyspieszył do 6 proc. rocznie. Warto zauważyć, że nawet pandemia COVID-19 nie zahamowała tego trendu, podczas gdy wiele innych sektorów gospodarki przeżywało kryzys.

Kobiety dominują w branży szkoleniowej

Sektor edukacyjny to jedna z branż z największym udziałem kobiet. W zależności od profilu działalności odsetek firm prowadzonych przez kobiety wynosi od 50 do 70 proc. Stawia to szkolenia w jednym szeregu z takimi branżami jak beauty, księgowość czy usługi zdrowotne.

Najwięcej firm szkoleniowych prowadzonych przez kobiety działa w województwach z dużymi miastami i rozwiniętą infrastrukturą biznesową. Mazowsze, Dolny Śląsk, Górny Śląsk, Małopolska, Wielkopolska i Pomorze przodują pod tym względem. Z kolei najniższy udział kobiet wśród właścicieli firm szkoleniowych notuje się na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, Warmii i Mazurach oraz w województwach opolskim i świętokrzyskim.

Samorozwój i edukacja. Priorytety dla Polaków

Polacy coraz częściej sięgają po różne formy edukacji i kursów. Aż 70 proc. deklaruje, że inwestuje w swój rozwój, zdobywając nowe kompetencje i rozwijając pasje. Dla 56 proc. badanych samodoskonalenie jest istotnym elementem życia. Co więcej, połowa respondentów płaci za swoją edukację z własnej kieszeni.

Coraz więcej osób decyduje się na udział w płatnych kursach, szkoleniach i webinarach organizowanych przez twórców internetowych. Według ekspertów, dla wielu influencerów i specjalistów oferowanie edukacyjnych treści online staje się bardziej dochodowym modelem zarabiania niż reklamy i współprace sponsorowane.

– Organizacja kursów i warsztatów online to rosnący segment rynku. Twórcy oferujący wartościowe treści mogą liczyć na zainteresowanie odbiorców, którzy chętnie płacą za bilety na wydarzenia online lub wspierają ich dobrowolnymi wpłatami. Model oparty na „donejtach” to świetna opcja dla początkujących organizatorów, którzy testują zainteresowanie odbiorców i nie są pewni, czy ich kursy znajdą klientów – mówi Martyna Grzegorczyk, Marketing Manager ClickMeeting.

Branża szkoleń nie zwalnia tempa

Analiza Dun & Bradstreet wykazała, że sektor szkoleniowy od 2009 r. rośnie średnio o 5 proc. rocznie, a w ostatnich latach tempo wzrostu zwiększyło się do 6 proc. Pandemia nie osłabiła tej dynamiki – wręcz przeciwnie, szkolenia online stały się jeszcze bardziej popularne.

Dane cytowane w tekście pochodzą z badania Dun & Bradstreet przeprowadzonego w styczniu 2025 r. Analizie poddano dane z rejestru KRS. Na ocenę kondycji finansowej firm bezpośredni wpływ miały takie wskaźniki jak płynność, wysokość zadłużenia i rentowność.