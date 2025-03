Niemiecka gospodarka straciła 735 mld euro. Eksperci alarmują

– Niemcy doświadczają najgorszego kryzysu gospodarczego od czasu zjednoczenia – powiedział, cytowany przez niemiecki dziennik „Deutsche Welle” („DW”) Michael Grömling, dyrektor ekonomiczny Instytutu Niemieckiej Gospodarki (IW) w Kolonii. – Pandemia COVID-19 i wojna w Ukrainie doprowadziły niemal do zatrzymania działalności inwestycyjnej firm. Zmniejsza to nasz potencjał produkcyjny na lata – dodał, wskazując także na politykę, jako współwinną tej sytuacji. Zdaniem ekonomisty była ona prowadzona bez dbałości o atrakcyjność Niemiec dla inwestorów. – To jest grunt, na którym kryzysy tak mocno w nas uderzyły – powiedział Grömling.

Jak wylicza „DW”, pandemia, wojna w Ukrainie i geopolityczne zawirowania kosztowały Niemcy prawie trzy czwarte biliona euro.

Niemcy w kryzysie gospodarczym

Niemiecki dziennik, powołując się na informacje zawarte w dokumencie udostępnionym agencji Reuters, wskazuje, że bez strat związanych z pandemią koronawirusa oraz kolejnymi kryzysami niemiecki produkt krajowy brutto byłby wyższy o około 735 miliardów euro.

„Te straty gospodarcze były wyższe niż straty podczas innych kryzysów w Niemczech w minionym ćwierćwieczu. W kryzysie strukturalnym w latach 2001–2004 wyniosły one 3,4 proc. PKB, podczas gdy koszty gospodarcze kryzysu na rynkach finansowych w latach 2008–2009 szacuje się na 4,1 proc. W minionych 20 kwartałach od wybuchu pandemii koronawirusa straty wynoszą już 4,3 proc. rzeczywistej produkcji gospodarczej” – pisze „DW”.

Ekspert: „Bilans szkód w coraz większym stopniu wynika z braku inwestycji"

– Podczas gdy w głównym okresie pandemii straty spowodowane spadkiem konsumpcji były znacznie wyższe niż straty z racji spadku inwestycji, to w ostatnich latach bilans szkód w coraz większym stopniu wynika z braku inwestycji – wyjaśnił Michael Grömling.

Jak wylicza „DW”, łączne straty dla gospodarki wynikające z ograniczenia konsumpcji prywatnej w ciągu ostatnich pięciu lat prawdopodobnie wyniosą ponad 470 miliardów euro, co odpowiada 5600 euro na mieszkańca. Niemiecki dziennik podkreśla również, że fakt, iż przedsiębiorstwa zmniejszyły inwestycje, także będzie miał poważne konsekwencje.

