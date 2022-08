PGNiG pożyczy pieniądze w chińskim banku

We wtorek polska spółka poinformowała, że zawarła umowę kredytową na 120 mln euro z polskim oddziałem banku ICBC. Pieniądze mają pomóc spółce w przezwyciężeniu poważnego kryzysu, związanego z wysokimi cenami gazu na światowych rynkach.

PGNiG szykuje się na zimę

Umowa z chińskim bankiem to kolejny etap przygotowywania się na zwiększony popyt na gaz zimą. W połowie sierpnia koncern poinformował w komunikacie, że zawarł umowę kredytową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego do kwoty 4,8 mld zł na okres 24 miesięcy od momentu podpisania dokumentu.

Przy zawieraniu tej umowy PGNiG skorzystało z gwarancji Skarbu Państwa, nowego mechanizmu przewidzianego w ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu. Umożliwił on koncernowi skorzystanie z gwarancji kredytowych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zupełnie zmienił on swoją funkcję i służy dziś różnym działaniom niezwiązanym z pandemią, np. niedawni posłużył do sfinansowania dodatku węglowego.

PGNiG kredytuje się przed sezonem grzewczym

Ustawa o ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu przewiduje m.in. wydłużenie do końca 2027 r. obowiązku zatwierdzania przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryf na sprzedaż błękitnego paliwa do odbiorców domowych i strategicznych instytucji pożytku publicznego. To ograniczenie tylko pozornie uderza w finanse PGNiG, bo za niskie taryfy dla gospodarstw domowych otrzymuje rekompensatę od Skarbu Państwa.

PGNiG w ostatnich miesiącach zaciągnęło już kilka kredytów na realizację transakcji dotyczących zakupu gazu: 170 mln euro kredytu udzielił Sumitomo Mitsui Banking Corporation, w styczniu kredytu otwartego w rachunku bieżącym na kwotę 750 mln zł udzielił bank Societe Generale. W grudniu PGNiG zawarło trzy umowy z BGK, PKO BP i CaixaBank na łączną sumę 2,7 mld zł – z finansowaniem na dziewięć miesięcy.

