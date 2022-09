Drugi dzień Forum Ekonomicznego w Karpaczu za nami. Znamy Człowieka Roku

Zakończył się drugi dzień XXXI Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Obfitował on w wiele interesujących debat, ale punktem kulminacyjnym była wieczorna gala, na której poznaliśmy laureata nagrody Człowieka Roku.

W ramach Forum Ochrony Zdrowia odbyła się dziś m.in. debata „Health Innovation Hub Network CEE – partnerstwo na rzecz trwałego i odpornego systemu opieki zdrowotnej w Europie Środkowo-Wschodniej”. Paneliści starali się odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób rządy tych krajów mogłyby skuteczniej współpracować ze sobą i z podmiotami zewnętrznymi, aby wspierać trwałość i odporność systemów opieki zdrowotnej?

W dyskusji wzięli udział m.in. prezes Agencji Badań Medycznych Radosław Sierpiński, dyrektor łotweskiej Narodowej Służby Zdrowia Aris Kasparans, czy Dyrektor Zarządzający na Europę Centralną AstraZeneca Kuuno Vaher.

Nowe rozwiązania w handlu

Bardzo ciekawa była także konferencja firmy Żabka, czyli jednej z najbardziej znanych sieci handlowych. Przedstawiciele firmy pokazali po raz pierwszy nowy koncept sklepów, które już niebawem będą powstawać w kraju. Pierwszy z nich już 23 września ruszy z Poznaniu.

Żabka postanowiła połączyć najlepsze rozwiązania z istniejących już sklepów Eko i Smart. W ten sposób, przy zastosowaniu dodatkowych innowacyjnych rozwiązań, stworzono zupełnie nowy format. O strategii firmy, której efektem był nowy sklep, opowiedziała Anna Grabowska, wiceprezeska zarządu ds. Strategii Konsumenckich.

– Żabka to więcej niż sklep, to ekosystem wygodnych rozwiązań zarówno do zakupów po drodze, jak i zrealizowania swoich potrzeb gdziekolwiek i kiedykolwiek pocztowych – zapewniła Anna Grabowska.

Ludzie wracają na Księżyc. NASA na Forum Ekonomicznym

Wieczór drugiego dnia był prawdziwą gratką dla fanów kosmosu. Na Forum Ekonomicznym pojawił się bowiem Alexander MacDonald, dyrektor finansowy NASA. Co ciekawe, sam poruszył polski wątek w eksploracji kosmosu. Odniósł się do udziału Polskiej Agencji Kosmicznej w programie Artemis, który zakłada powrót ludzi na Księżyc. – Astronauci nie zostali jeszcze wybrani, ale jako że NASA współpracuje m.in. z ESA przy budowie Gateway, jest bardzo możliwe, że w przyszłości europejscy astronauci – w tym także polscy – mogą polecieć w ramach misji Artemis. Nie składam dziś żadnych obietnic, mówię tylko, że to możliwe – powiedział dyrektor finansowy NASA.

Program Artemis ma trudny start. Rakieta SLS zmaga się bowiem z wyciekami jednego z elementów paliwa rakietowego, przez co jej start został już dwukrotnie odwołany. NASA nie obawia się jednak o przyszłość programu. – Program Artemis jest pierwszym programem od Apollo, który przetrwał zmianę prezydenta w USA. TO daje mi ogromną nadzieję – powiedział Alexander MacDonald.

Człowiek Roku wybrany. Nie mogło być inaczej

Organizatorzy Forum Ekonomicznego postanowili przyznać nagrodę Człowieka Roku osobie, która niewątpliwie na ten tytuł zasłużyła. Laureatem został prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W jego imieniu wyróżnienie odebrał ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz. W ten sposób doceniono nie tylko postawę prezydenta, ale także bohaterstwo narodu ukraińskiego.