ZUS pozwał szefa związku zawodowego. Szumlewicz: Czuję się prześladowany

Kilka tygodni temu prezes związku zawodowego Związkowa Alternatywa Piotr Szumlewicz został pozwany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o naruszenie dóbr osobistych. W piątek 16 września odebrał łudząco podobne pismo, ale tym razem w procedurze karnej, o zniesławienie.

Szumlewicz mówi o prześladowaniu związków przez ZUS

– W obu pozwach ZUS zarzuca mi, że jako dziennikarz i lider związkowy wielokrotnie mówiłem o zamordystycznych działaniach władz ZUS, o łamaniu praw pracowniczych, o dyskryminacji naszego związku, o fatalnym sposobie zarządzania przez prezes ZUS Gertrudę Uścińską. Pani prezes albo jej prawnicy uważnie śledzą moją aktywność, bo w pozwie przytoczyli prawie 50 cytatów, które mają godzić w panią prezes – komentuje w rozmowie z Wprost Szumlewicz.

Jego zdaniem doszło do sytuacji, w której ZUS, jako instytucja, wniósł powództwo, które powinno być prywatnym aktem oskarżenia. Jeśli ktokolwiek może czuć się urażony, to prezes ZUS, a nie cała instytucja, przekonuje.

– Szanuję ZUS i wielokrotnie dawałem temu wyraz w wypowiedziach publicznych, natomiast prof. Uścińska działa na szkodę ZUS właśnie takimi zachowaniami – powiedział.

Szumlewicz uważa, że złożenie spraw sądowych w trybie cywilnym i karnym wpisuje się w prześladowanie związków zawodowych przez ZUS. ZUS pozwał nie tylko szefa związku, ale także Ilonę Garczyńską, liderkę ZA w Zakładzie. Kilka miesięcy temu zwolniono ją dyscyplinarnie.

Trzy zarzuty Związkowej Alternatywy przeciw Zakładowi

– Nasze struktury w ZUS powstały nieco ponad rok temu. Od razu weszliśmy w spór zbiorowy, domagając się podwyżki wynagrodzenia o 60 proc. Prezes Gertruda Uścińska nie uznała naszego sporu zbiorowego o 60 proc., co jest naszym zdaniem bezprawne. Zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych to związek decyduje, jakich chce podwyżek, a nie pracodawca. Po drugie, przez 3 miesiące w ogóle nie uznawała naszego związku i jego władz, co znów jest bezprawne, bo pracodawca nie ma prawa ingerować w niezależne związki zawodowe. Po trzecie, zwolniła dyscyplinarnie naszą liderkę Ilonę Garczyńską, choć nie wolno zwolnić lidera związkowego bez zgody organizacji związkowej, a my takiej zgody nie wyraziliśmy – wylicza Szumlewicz.

Tym samym członkowie Związkowej Alternatywy są zaangażowani w pięć spraw sądowych (dwa powództwa karne, dwa cywilne oraz sprawa przed sądem pracy o przywrócenie Ilony Garczyńskiej do pracy). – W trybie dostępu do informacji publicznej poprosiłem ZUS o ujawnienie, jakie koszty Zakład ponosi w związku z inicjowaniem procesów przeciwko związkom zawodowym. ZUS odmówił odpowiedzi – relacjonuje Szumlewicz.

Poprosiliśmy biuro prasowe ZUS o stanowisko w tej sprawie. Czekamy na komentarz.

