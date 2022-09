Andrzej Duda: Łzy mi stają w oczach, to historyczny dzień

Podczas uroczystości w Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie związanych z otwarciem gazociągu Baltic Pipe, Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe osobom zasłużonym na rzecz wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz międzynarodowej współpracy w dziedzinie energetyki.

Prezydent wręczył także 12 Medali za Długoletnią Służbę, nadanych za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, osobom zaangażowanym w projekt Baltic Pipe.

Baltic Pipe otwarty. Andrzej Duda komentuje

– Łzy mi stają w oczach, to historyczny dzień. To jeden z najważniejszych dni ostatniego ponad 30-lecia, odkąd Polska uwolniła się z sowieckiej strefy wpływów. Polska w pełni stała się, nie tylko z nazwy, państwem suwerennym – powiedział Andrzej Duda do publiczności zgromadzonej w szczecińskiej filharmonii dodając, że inwestycja została zrealizowana wysiłkiem polskich inżynierów, polityków i polskich patriotów.

– Długi czas, w zakresie dostaw gazu do Polski, byliśmy uzależnieni od Rosji. Jasne było, że jeżeli chcemy być suwerenni, musimy dokonać dywersyfikacji. Miałem wielki zaszczyt, by wspierać działania ministra Piotra Naimskiego w kwestii budowy Baltic Pipe. Trudności było wiele, każdy wie, co oznaczała ta inwestycja w trakcie budowy Nord Stream II – tłumaczył prezydent.

Otwarcie Baltic Pipe

27 września w tłoczni gazu Goleniów odbyły się uroczystości w związku z otwarciem gazociągu Baltic Pipe. W uroczystości wzięli udział m.in. prezydent Andrzej Duda, premierzy Polski i Danii – Mateusz Morawiecki oraz Mette Frederiksen, a także przedstawiciele rządów obu państw. – Trudno się wzruszać nad fragmentami instalacji gazowej, ale to dla mnie naprawdę wzruszający moment. Po wielu latach sporów wreszcie dokonujemy dziś otwarcia gazociągu, który przez dziesięciolecia był polskim marzeniem – powiedział prezydent Andrzej Duda.

Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że dziś „kończy się era dominacji rosyjskiej w sferze gazu” – Dziś zaczynamy nowe epokę – suwerenności energetycznej, wolności energetycznej i zwiększonego bezpieczeństwa energetycznego i w szerszym rozumieniu tego słowa – powiedział Morawiecki.

Szef polskiego rządu podkreślał, że widać obecnie jak „niebezpieczną polityką była polityka współpracy rosyjsko-niemieckiej w obszarze gazu”. – Gazociągiem Nord Stream 1 płynęła także ukraińska krew. Były to próby zdominowania Europy Środkowej, które rodziły ryzyka przed którymi przestrzegaliśmy – powiedział Morawiecki.

Czytaj też:

Morawiecki o wybuchach w Nord Stream w dniu otwarcia Baltic Pipe: Bardzo dziwny zbieg okoliczności