KE upomina Polskę w sprawie jednorazowych opakowań. Są też inne zastrzeżenia

Komisja Europejska wzywa Polskę do dużo bardziej stanowczego działania w kilku kluczowych kwestiach. Wystawiono tak zwaną uzasadnioną opinię m.in. na temat wdrażania dyrektywy dotyczącej jednorazowych opakowań z tworzyw sztucznych, czy ochrony konsumentów.

Komisja Europejska pospiesza Polskę

Polska nie wprowadziła odpowiednich przepisów, które wynikają z unijnych dyrektyw. Wdrożenie przepisów do prawa państw członkowskich powinno nastąpić do lipca 2021 r. Tak się jednak nie stało. Komisja skierowała do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia w styczniu 2022 r. Takie wezwania otrzymało też wówczas także kilka innych państw: Belgia, Chorwacja, Estonia, Irlandia, Łotwa, Portugalia, Słowenia i Finlandia.

Jednym z tematów, na który naciska Komisja Europejska, jest zastosowanie dyrektywy dot. jednorazowych opakowań z tworzyw sztucznych.

„Dyrektywa w sprawie produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych ma na celu zapobieganie wpływowi na środowisko niektórych produktów z tworzyw sztucznych, które są stosowane przez bardzo krótki czas, w szczególności na środowisko morskie i na zdrowie ludzi, oraz ograniczanie tego wpływu” – czytamy w komunikacie Komisji Europejskiej.

Unowocześniona ochrona konsumenta

KE przypomniała również Polsce o wdrożeniu unowocześnionych przepisów w zakresie ochrony konsumenta. Dyrektywą unowocześniającą unijne przepisy dotyczące ochrony konsumenta zmieniono cztery dyrektywy: dyrektywę o nieuczciwych praktykach handlowych, dyrektywę w sprawie praw konsumentów, dyrektywę w sprawie nieuczciwych postanowień umownych oraz dyrektywę ws. podawania cen.

„Komisja Europejska postanowiła dziś podjąć dalsze kroki w postępowaniu w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w związku z brakiem transpozycji dyrektywy dotyczącej lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta” – czytamy w komunikacie.

Czytaj też:

KE z ósmym pakietem sankcji przeciwko Rosji. „Jesteśmy zdeterminowani, aby Kreml zapłacił”