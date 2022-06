Rząd wprowadza system kaucyjny. Napoje podrożeją

O rozpoczęciu prac nad ustawą wprowadzającą system kaucyjny obejmujący butelki (zarówno plastikowe, jak i szklane) Ministerstwo Klimatu i Środowiska informowało na początku października zeszłego roku. Celem regulacji – jak wówczas podkreślano – było przede wszystkim ograniczenie użycia butelek jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych i walka z plagą zaśmiecania. Przez następne miesiące słuch wokół tego pomysłu zaginął, aż do dziś.

O szczegółach systemu kaucyjnego w Polsce poinformował w czwartek Jacek Ozdoba, wiceminister klimatu i środowiska. System kaucyjny ostatecznie miałby objąć: puszki o pojemności do 1 l, butelki szklane do 1,5 l, butelki plastikowe do 3 l. Dodatkowo – jak zapowiedział wiceszef resortu klimatu i środowiska – do systemu mają zostać włączone szklane butelki jednorazowego użytku o pojemności do 1,5 l, co ma zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska tzw. małpkami.

Rząd poszerza system kaucyjny o puszki

Ministerstwo Klimatu i Środowiska najwyraźniej wsłuchało się w opinie tych, którzy postulowali, by do systemu kaucyjnego dołączyć puszki. Apelowała o to m.in. Federacja Przedsiębiorców Polskich (FFP).

– Według przedsiębiorców zrzeszonych w naszej organizacji w systemie powinna się znaleźć jeszcze puszka aluminiowa. Po wdrożeniu systemu kaucyjnego na opakowania z tworzyw sztucznych oraz z puszek, przyjdzie czas na ocenę jego efektów i zastanowienie się nad pozostałymi opakowaniami po napojach – podkreślała w wydanym jesienią zeszłego roku komunikacie organizacji Sylwia Szczepańska, dyrektor ds. dialogu Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP), ekspert Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE).

Zgodnie z planowanymi zmianami puszki i butelki będzie można bez paragonu zwracać do sklepów. Jak podaje Business Insider Polska, obiekty do 100 m kw. będą mogły dobrowolnie przystąpić do systemu, większe będą miały taki obowiązek (jeśli oczywiście będą sprzedawać produkty we wspomnianych opakowaniach). System kaucyjny będzie mógł zostać uruchomiony po uzyskaniu zezwolenia na jego funkcjonowanie wydanego przez ministra właściwego do spraw klimatu w drodze decyzji. Przedsiębiorcy wprowadzający produkty w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym będą obowiązani do uzyskania w ramach systemu kaucyjnego określonych poziomów selektywnego zbierania opakowań lub odpadów opakowaniowych. Butelki po napojach objętych systemem kaucyjnym, które zostaną zebrane poza tym systemem, nie będą wliczane do uzyskiwanych poziomów selektywnego zbierania. Nieuzyskanie wymaganych poziomów wiązać się będzie z koniecznością uiszczenia przez wprowadzających opłaty produktowej (znanej również pod nazwą – opłata opakowaniowa, jest to rodzaj ekologicznej opłaty, która jest naliczana i wpłacana w przypadku wprowadzenia na polski rynek produktów w opakowaniach).

Ceny napojów wzrosną?

Mimo zaprzeczeń ze strony resortu klimatu i środowiska, eksperci nie mają wątpliwości, że nowe przepisy przyczynią się do wzrostu cen napojów. Częściowo będzie jednak można zaoszczędzić, zwracając opakowanie. Wprowadzenie systemu kaucyjnego planowane jest na początek 2023 rok. System ten ma być jednak wdrażany stopniowo.

