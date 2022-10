„Koniec z podziałami politycznymi”. Rzecznik rządu składa samorządom ofertę współpracy

W czwartek, 6 października, premier Mateusz Morawiecki i kilku członków rządu spotkało się samorządowcami, zrzeszonymi w Związku Samorządów Polskich oraz Stowarzyszeniu Prezydentów Miast Polskich. Tematem spotkania był wzrost cen energii, który dotkliwie odbija się na budżetach samorządów.

„Cena będzie niewiele wyższa, niż w drugim kwartale”

Premier oznajmił, że rząd opracował przepisy, dzięki którym ceny energii zostaną „zamrożone” dla samorządów, a także tzw. podmiotów wrażliwych, np. szpitali, placówek oświatowych czy instytucji kultury.

- Po naszych zmianach ustawowych i dopłatach z budżetu i innych źródeł ta cena będzie niewiele wyższa, niż w drugim kwartale. Jeśli dobrze pamiętam, to było średnio nieco powyżej 740 zł za MWh. Chcemy, żeby ta nowa cena zaproponowana na kolejne 12 miesięcy – zapowiedział premier.

Kryzys energetyczny był także głównym tematem rozmowy z rzecznikiem rządu Piotrem Müllerem, który był w czwartek gościem programu „Gość Wydarzeń” na antenie telewizji Polsat.

„Jakoś prezydent Otwocka (...) zorganizował plac i sieć sprzedaży”

Müller skomentował pomysł rządu, dotyczący zaangażowania samorządów w dystrybucję węgla. Ocenił, że to „nie jest kwestia obciążania odpowiedzialnością”, a wręcz przeciwnie. Przypomnijmy, że część samorządowców tłumaczyła, że praktycznie nie mają możliwości technicznych i logistycznych, by zająć się dystrybucją węgla.

Gość programu zapewnił, że wszyscy włodarze, którzy pojawili się na spotkaniu z premierem zadeklarowali, że są w stanie zrealizować wspomniane zadanie.

– To jest ułatwienie dla tych samorządów, które zgłaszają chęci do tego, żeby wspierać działania, dotyczące dystrybucji węgla, aby dać im solidne podstawy prawne, a przede wszystkim dodatkowe wynagrodzenie za to działanie (...) Jakoś prezydent Otwocka – opowiadał o tym dzisiaj na spotkaniu w Kancelarii Premiera – zorganizował plac [składowy – red.] i sieć sprzedaży w 48 godzin (...) Dziękuję wszystkim starostom, wójtom, prezydentom, burmistrzom, którzy w taki konstruktywny sposób do tego podchodzą – mówił rzecznik rządu.

„Byłoby dobrze, gdyby zajęli się tym, jak pomóc”

Przy tej okazji skrytykował samorządowców, którzy zapowiedzieli udział w proteście przeciwko przeciwko podwyżkom cen energii. Wydarzenie odbędzie się piątek, 7 października, przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Müller stwierdził, że obecnych tam prezydentów łączy „działalność polityczna przeciwko rządowi”.

– Zamiast zajmować się organizowaniem demonstracji pan prezydent [Warszawy Rafał – red.] Trzaskowski, pani prezydent [Gdańska Aleksandra] Dulkiewicz, pan prezydent Poznania [Jacek Jaśkowiak] czy inni prezydenci, raczej byłoby dobrze, gdyby zajęli się tym, jak pomóc organizować różnego rodzaju działania w swoich samorządach – kontynuował gość programu.

„Proponujemy współpracę”

Müller zaapelował do nieprzychylnych rządowi samorządowców, by skończyć z „podziałami politycznymi” i zaproponował im współpracę, by razem przeciwdziałać kryzysowi energetycznemu.

– Nie jest sztuką mówić w trudnym czasie, że problemy mają rozwiązywać inni, tylko trzeba współpracować w tym zakresie (...) Proponujemy współpracę. Koniec z podziałami politycznymi. My nie możemy iść taką drogą, w sytuacji gdy mamy kryzys o charakterze tak wielkim, którego nie widzieliśmy od dziesięcioleci – oświadczył rzecznik rządu.

