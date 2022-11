Google świętuje niepodległość. Wyjątkowa grafika

Google ma w zwyczaju upamiętniać ważne rocznice grafikami, umieszczanymi zamiast loga wyszukiwarki na stronie głównej. Przy pomocy tzw. Doodle w tym roku po raz kolejny uczczono rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

„Doodle to specjalne wersje logo Google tworzone w celu uczczenia świąt, rocznic oraz pamięci sławnych artystów, odkrywców i uczonych, którzy zapisali się na kartach historii” – piszą twórcy wyszukiwarki.

Tegoroczny niepodległościowy Doodle to prosta panorama Warszawy, z biało-czerwoną flagą, powiewającą na pierwszym planie. Flaga jest animowana, a kliknięcie grafiki odsyła użytkownika na stronę wyszukiwarki, poświęconą obchodom Narodowego Święta Niepodległości.

11 listopada

W piątek, 11 listopada Polska obchodzi Narodowe Święto Niepodległości. To data symboliczna, bo dojście Polski do niepodległości było stopniowym procesem. 11 listopada podpisano rozejm w

Compiègne, co zakończyło I Wojnę Światową i przypieczętowało klęskę Niemiec. Jest to też data przekazania Józefowi Piłsudskiemu zwierzchnictwa nad odrodzonymi polskimi siłami zbrojnymi.

11 listopada był uznawany za umowną datę odzyskania niepodległości od 1919 roku, kiedy organizowano z tej okazji uroczystości wojskowe. Okazji do hucznego świętowania nie było, bo na granicach wciąż toczyły się walki. Ostatecznie została ustanowiona jako święto narodowe przez Sejm w 1937 r. W czasie II wojny światowej oraz w PRL celebrowanie tego dnia było zabronione. Stało się to dopiero możliwe od 1989 r., kiedy Sejm przywrócił je pod nazwą Narodowe Święto Niepodległości.

