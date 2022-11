Inflacja „zjadła” kanapkę Drwala. Ceny powalają

Są tacy, którzy na Burgera Drwala, dostępnego w McDonald's tylko sezonowo, czekają przez cały rok. Kanapka z plackiem serowym i boczkiem cieszy się ogromną popularnością, W zeszłym roku w dzień premiery sieć Pyszne.pl, z powodu natłoku zamówień na kultową kanapkę, przestała obsługiwać inne restauracje.

Burger Drwala — ceny

W tym roku Drwal zaskoczył, ale niekoniecznie pozytywnie. Okazało się, że inflacja dotknęła również kultowej kanapki, za którą trzeba zapłacić znacznie więcej, niż rok temu.

Ceny Burgera Drwala w tym roku wyglądają tak:

Burger Drwala klasyczny – 24,90 zł; rok temu 17,40 zł;

Burger Drwala podwójny – 29,90 zł; rok temu 20,40 zł;

Burger Drwala z kurczakiem – 24,90 zł; rok temu 17,40 zł;

Burger Drwala z żurawiną – 26,40 zł; rok temu 17,90 zł;

Największy skok cenowy dotknął wersji podwójnej. Jest o 9 zł i 40 gr wyższa niż w zeszłym roku.

Dostępne wersje Burgera Drwala

Jak co roku kanapka trafiła do McDonald's w kilku wersjach. W tym roku zabrakło jednak burgera na ostro, który cieszył się sporą popularnością. Klienci, którzy właśnie na taką wersję dania czekali, będą musieli poczekać dłużej. Sieć informuje w mediach społecznościowych, że Drwal na ostro powróci do oferty 21 grudnia.

Obejść się smakiem będą musieli także ci, którzy liczyli na kultową kanapkę w wersji bez mięsa.

„Parę lat temu był wege drwal i cieszył się popularnością. W pełni rozumiem czemu wegetarianie są niezadowoleni” – pisze na Facebooku jeden z klientów McDonad's.

Sieć na razie nie dała jasno do zrozumienia, że bezmięsnego drwala nie będzie. Ale nigdzie też nie potwierdziła, że zamierza go wprowadzić.

