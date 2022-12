Sankcje na ropę działają. Rosyjski bank centralny wydał ostrzeżenie

Analitycy rosyjskiego banku centralnego przewidują „nowe wstrząsy gospodarcze” dzięki pułapowi cenowemu na rosyjską ropę wynoszącemu 60 dolarów za baryłkę i unijnemu zakazowi eksportu tamtejszej ropy.

Unia Europejska, G7 i Australia ustaliły pułap cenowy dla rosyjskiej ropy, który zaczął obowiązywać w poniedziałek. Ponadto UE zakazała również transportu rosyjskiej ropy drogą morską.

Jak twierdzą analitycy z departamentu badań i prognoz rosyjskiego banku centralnego w środowym raporcie, te dwa środki mogą "znacząco ograniczyć" aktywność gospodarczą Rosji w nadchodzących miesiącach. Zastrzegają, że ich ustalenia mogą odbiegać od oficjalnego stanowiska instytucji.

Spadek aktywności gospodarczej

Według banku centralnego niepewność związana z sankcjami i ograniczeniami pojawiła się w momencie, gdy rosyjska gospodarka przezwyciężyła „krótkoterminowy spadek” spowodowany częściową mobilizacją mężczyzn do wojny na Ukrainie przez prezydenta Władimira Putina w październiku. Analitycy banku przypisywali ożywienie wzrostowi rządowych zamówień na towary.

Podczas gdy zachodnie ograniczenia cenowe i importowe na rosyjską ropę mogą ograniczyć działalność gospodarczą kraju w krótkim okresie, analitycy twierdzą, że produkcja tego kraju może spaść w dłuższej perspektywie.

Rosja reaguje na sankcje

Moskwa potępiła zachodni pułap cenowy na eksport ropy i nadal pracuje nad odpowiedzią na te ograniczenia, powiedział w środę rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, według państwowej agencji informacyjnej RIA Novosti.

Rosja rozważa kilka opcji przeciwdziałania pułapowi cenowemu, w tym zakaz sprzedaży ropy do niektórych krajów i ustalenie maksymalnego rabatu cenowego na swoją flagową ropę Ural w stosunku do ropy Brent — poinformował w środę rosyjski dziennik biznesowy Wiedomosti, powołując się na dwa źródła zbliżone do gabinetu.

