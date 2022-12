KPO dla Polski podpisane. Minister potwierdza

„Ustalenia operacyjne zostały podpisane przez pana Komisarza Paolo Gentiloni. Otwiera nam to formalną możliwość, złożenia wniosku o płatność do KE” – napisał na Twitterze minister funduszy Grzegorz Puda, czym potwierdził wcześniejsze nieoficjalne informacje.

Dodał, że negocjacje w tej sprawie były, jego zdaniem, bardzo krótkie. Trwały "zaledwie 3 miesiące, o wiele krócej niż w przypadku innych państw członkowskich".

twitter

Kamienie milowe

Aby wypłata środków z Krajowego Planu Odbudowy była możliwa, konieczne jest jednak spełnienie wszystkich zapisów tak zwanych kamieni milowych. A z tym nadal z polskiej strony są zaległości.

Od kilku miesięcy najwięcej mówi się o wymaganych przez Komisję Europejską zmianach w polskim sądownictwie, ale pośród zapisów, których Polska nadal nie spełniła, jest również między innymi tak zwana ustawa odległościowa, znana także jako ustawa wiatrakowa, czy ustawa 10H, a precyzyjnie ustawa z dnia 20 maja 2016 roku o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.

Walka o wiatraki

Dość otwarcie mówiło się, że posłowie z partii Zbigniewa Ziobry mogą zablokować nowelizację ustawy, jeśli stanowiska w rządzie nie dostanie Janusz Kowalski. Jak dobrze wiemy, został on wiceministrem rolnictwa, który ma odpowiadać głównie za tematy energetyczne. Wydaje się, że kwestie wewnątrzpartyjne nie będą problemem. Wyjaśniony został także najprawdopodobniej „spór” z Solidarną Polską.

– Wiemy, że jest pewien, że tak powiem, brak konsensusu w klubie parlamentarnym co do tego, w jaki sposób mają być liczone odległości, bo to jest kluczowa rzecz – mówił niedawno rzecznik rządu Piotr Müller, odnosząc się w ten sposób do blokowania ustawy przez ziobrzystów. Jednocześnie rzecznik rządu zaznaczył, że celem Zjednoczonej Prawicy jest przyjęcie ustaw w znowelizowanej formie.

Czytaj też:

Ziobro nie może liczyć na wsparcie Morawieckiego? „Fakty mnie bronią”Czytaj też:

Grzegorz Puda o KPO: Nie mam mowy, byśmy ustępowali w sprawach traktatowych