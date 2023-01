Polski atom w Davos. Jacek Sasin patronuje rozmowom

– Transformacja energetyczna jest pokłosiem polityki, którą prowadzi m. in. Unia Europejska, ale również kryzysu energetycznego. Polska ma poważne plany, ponieważ proces budowy elektrowni jądrowejjest w fazie realizacji – powiedział Jacek Sasin podczas otwarcia polskiego domu w Davos.

Polska elektrownia atomowa

Na środę zaplanowano debatę dotyczącą rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. Oprócz wicepremiera Sasina wezmą w niej udział: Dukgeun Ahn, minister handlu Korei Południowej, Wojciech Dąbrowski, prezes Polskiej Grupy Energetycznej, Maciej Stec z firmy ZE PAK oraz Whang Joo-ho z koreańskiej firmy KHNP.

Firmy, których przedstawiciele wezmą udział w debacie, w listopadzie podpisały porozumienie w sprawie budowy elektrowni atomowej w Pątnowie. Jak podaje „Rzeczpospolita”, tematem kuluarowych rozmów ma być sposób finansowania inwestycji. Na stole leży scenariusz, w którym 49 proc. udziałów bierze spółka koreańska, a 51 spółka celowa, w skład której wejdą PGE i ZE PAK. Według informacji dziennika, podczas spotkania w Davos mogą zapaść pierwsze wiążące decyzje.

Odbudowa Ukrainy

Tematem poruszanym w ramach polskiego domu w Davos będzie też odbudowa Ukrainy. Szef resortu aktywów państwowych zapewnia, że polskie spółki Skarbu Państwa od dawna deklarują wsparcie w tym zakresie.

„Polski dom na Światowym Forum Ekonomicznym nosi nazwę „Most do wolności” – mamy tu przede wszystkim na myśli Ukrainę i jej drogę do wolności. Ważnym zagadnieniem, które będziemy omawiać to odbudowa Ukrainy” – powiedział Sasin, przemawiając w Davos.

Czytaj też:

Andrzej Duda w Davos. Poruszył temat LeopardówCzytaj też:

Budowa polskiej elektrowni jądrowej przyspieszy? Sejm przyjął specustawę