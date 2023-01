Inflacja w UE. Eurostat podał najnowsze dane

Eurostat przedstawił w środę dane dotyczące poziomu inflacji w Unii Europejskiej. W grudniu 2022 roku poziom wzrostu cen towarów i usług wyniósł w ujęciu rocznym 10,4 proc., wobec 11,1 proc. w listopadzie.

Inflacja w UE. Węgry niechlubnym liderem

Spadł również odczyt w strefie euro. Wzrost cen towarów i usług w krajach, które posługują się wspólną walutą wyniósł w grudniu 9,2 proc., wobec 10,1 proc. w listopadzie.

Z danych Eurostatu wynika, że niechlubnym liderem zestawienia są Węgry, gdzie inflacja wyniosła wyniosła w grudniu zeszłego roku 25 proc. (w poprzednim miesiącu odczyt był na poziomie 23,1 proc.) Ponad 20 proc. inflacja utrzymuje się również w takich krajach jak Łotwa i Litwa (odpowiednio 20,7 proc. i 20 proc.). Poniżej tego poziomu zeszła natomiast Estonia (17,5 proc., podczas gdy miesiąc wcześniej 21,4 proc.).

W porównaniu z listopadem w grudniu inflacja w ujęciu rocznym spadła w 22 państwach członkowskich, w dwóch pozostała na tym samym poziomie, a w trzech wzrosła. Najniższy poziom inflacji występuje w Hiszpanii (5,5 proc.), Luksemburgu (6,2 proc.) oraz Francji (6,7 proc.).

Jak wypada Polska?

Jak w zestawieniu przedstawionym przez Eurostat wypada Polska? Unijny urząd statystyczny ocenił, że inflacja nad Wisłą wyniosła w grudniu 15,3 proc., wobec 16,1 proc. w listopadzie, co plasuje nas na szóstym miejscu od końca. Przypomnijmy, że według ostatnich danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) inflacja w ostatnim miesiącu 2022 roku wyniosła 16,6 proc., co oznaczało spadek wobec odczytu z listopada, gdy było to 17,5 proc. Średnioroczna inflacja w Polsce wyniosła w zeszłym roku 14,4 proc.

