Szef Pracodawców RP zatrzymany przez CBA. Był wiceministrem w rządzie PO-PSL

Rafał Baniak został zatrzymany w środę rano. Zatrzymania dokonali funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego, na polecenie Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej. Prezes Pracodawców RP miał usłyszeć zarzuty o charakterze korupcyjnym. Zatrzymany wyraził zgodę na publikację wizerunku oraz pełnego imienia i nazwiska.

Rafał Baniak zatrzymany przez CBA

Wraz z prezesem Pracodawców RP funkcjonariusze CBA zatrzymali trzy inne osoby. Rafał Baniak miał w środę o godz. 11 brać udział w konferencji prasowej połączonej z prezentacją II edycji raportu „Alkohol w Polsce”.

Zatrzymanie mężczyzny potwierdził na Twitterze potwierdził na Twitterze Stanisław Żaryn, sekretarz stanu w KPRM, zastępca ministra koordynatora służb specjalnych i pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej. Dodał, że służby prowadzą przeszukania m.in. w warszawskim magistracie i MPO.

„Należy podkreślić, że Rafał Baniak jest osobą publiczną i nigdy nie uchylał się od udziału w czynnościach prowadzonych przez sąd czy prokuraturę. Gdyby został wezwany na przesłuchanie, stawiłby się na nie bez zwłoki” – czytamy w oświadczeniu przesłanym do redakcji przez pełnomocnika zatrzymanego.

„Po zakończeniu czynności prowadzonych przez prokuraturę, Rafał Baniak odniesie się do treści stawianych mu zarzutów. Do tego czasu apelujemy do dziennikarzy i wszystkich przedstawicieli świata mediów o nieferowanie wyroków i nieprzesądzanie o niczyjej winie” – czytamy dalej.

Były minister skarbu w rękach CBA

Rafał Baniak w latach 2007 – 2011 był wiceministrem gospodarki, a następnie sprawował funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. Wcześniej był m.in. doradcą wicepremiera Jerzego Hausnera.

Obecnie reprezentuje stowarzyszenie Pracodawcy RP w Radzie Dialogu Społecznego.

